"Калинка" от Спилберга: что не так с претендующим на 7 "Оскаров" фильмом "Фабельманы"

Мишель Уильямс, играющая мать главного героя, тоже поучаствовала в неудачном исполнении «Калинки». Фото: Кадр из фильма

"Комсомолка" не раз писала о разухабистой "клюкве", которая красуется чуть ли не в каждом западном фильме, так или иначе связанном с Россией. Но, конечно, клюква клюкве рознь, и если в каком-то проходном сериальчике нелепое изображение русских можно простить, то от серьезного режиссера подвоха зрители обычно не ждут. Особенно если у этого режиссера есть связь с Россией. Увы, даже те мастера, которые, как кажется, должны быть "в теме", иногда "дают петуха". Вот и матерый Стивен Спилберг не избежал роковых ошибок.

Последний фильм маэстро "Фабельманы" не стал хитом (в прокате он собрал меньше $40 миллионов, не вернув потраченные на производство деньги), однако заработал хорошую прессу и получил семь номинаций на "Оскар". В этой картине Стивен решил, по сути, рассказать о себе - влюбленном в кино мальчике из семьи евреев, выходцев из России. Картина, увы, до нашего проката так не дошла (напомним, ведущие голливудские студии, в том числе и выпустившая фильм компания Universal, бойкотируют российский рынок), но многие успели посмотреть ее, скажем так, в неофициальном порядке. И наверняка обратили внимание на то, что герои постоянно вставляют реплики на русском. Это важно с точки зрения сценария, ведь все они - выходцы из России.

Увы, в Голливуде есть традиция - актеров не принято озвучивать и, даже если им приходится говорить на незнакомом языке, делать это они должны сами, не прибегая к помощи дублера. Отсюда и куча казусов, о которых мы помним еще со времен "Красной жары" ("Какие ваши доказательства" и т.д.). Вот и в "Фабельманах" американские артисты - Мишель Уильямс, Сет Роген, Пол Дэйно и другие - говорят по-русски, но с адским акцентом. К счастью, это лишь короткие фразы или отдельные слова, и слух данные "уроки русского" режут не сильно. Однако есть в фильме момент, закрыть глаза (а заодно и уши) на который довольно трудно.

В одном из эпизодов герои, взявшись за руки, поют "Калинку". Заокеанские актеры, которым и одно русское слово произнести трудно, стараются изо всех сил, но, конечно же, не могут обойтись без ляпов. И в ключевом моменте не справляются с языком Пушкина - в результате мы слышим следующее: "в ЗАДУ ягода-малинка...".

Как известно, бабушка и дед Спилберга приехали в США из царской России - не факт, что они успели научить маленького Стивена премудростям "великого и могучего", которые помогли бы ему отличить зад от сада. Однако, будучи режиссером вдумчивым и внимательным к деталям, Спилберг мог бы позаботиться хотя бы о присутствии на съемках консультанта, специалиста по языку, который помог бы актерам избежать досадных ошибок. Но этого не случилось и в итоге уважаемый постановщик сам себя усадил, простите за невольный каламбур, на пятую точку.

Очень скоро мы узнаем, сколько "Оскаров" получат "Фабельманы" (обладатели наград будут объявлены в ночь на понедельник, 13 марта) - не исключено, что фильм Спилберга (к слову, очень даже неплохой) станет триумфатором церемонии. Остается верить, что, получая свои награды, Стивен не начнет говорить по-русски...