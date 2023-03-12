Шэрон Стоун на 65-летие шокировала поклонников силиконовыми губами

Шэрон шокировала поклонников силиконовыми губами. Фото: соцсети.

Шэрон Стоун отмечает день рождения: звезде «Основного инстинкта» исполнилось 65 лет. По такому случаю актриса опубликовала на своей странице в соцсети фотографии, на которых предстала в необычном образе. Шэрон позирует в домашней обстановке, сидя на диване. На артистке – строгие очки, пижама, волосы растрепаны. Но главной деталью ее образа стали огромные силиконовые губы.

Накладной аксессуар имитирует накачанные губы, обладательница которых явно перестаралась с уколами красоты. Таким образом Шэрон решила пошутить над царящей сейчас в Голливуде модой на пухлые искусственные губы.

«Наконец-то я это сделала. В свой новый год вступаю по-голливудски. Иногда ты получаешь в точности то, о чем мечтаешь», - подписала актриса забавный снимок.

Артистка отметила 65-летие. Фото: соцсети.

При всем своем ироничном отношении к уколам красоты Шэрон – вовсе не противница пластики. Она и сама не раз ложилась под нож хирурга. Об этом актриса рассказывала в книге мемуаров «The Beauty of Living Twice». В автобиографии Шэрон поведала немало секретов из своей жизни, как трагических, так и забавных. Один из таких моментов – случай с пластическим хирургом. Стоун рассказала, как эскулап увеличил ей грудь без ее ведома. Дело было в 2001 году. Актриса легла на операцию, чтобы удалить две доброкачественные опухоли в груди – в правой и в левой. По словам актрисы, они были просто огромными - больше, чем ее бюст. Когда Шэрон очнулась после наркоза, ее ждал неприятный сюрприз: она обнаружила, что ее грудь стала больше. Оказалось, хирург без ее ведома вставил ей грудные импланты.

- Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь стала больше на размер, - вспоминает звезда.

Шэрон решила пошутить над царящей сейчас в Голливуде модой на пухлые искусственные губы. Фото: соцсети.

Когда потрясенная Шэрон потребовала объяснений, врач сказал, что более пышная грудь лучше подходит к размеру ее бедер. И что он решил, что так она будет выглядеть красивее. Справедливое негодование клиентки его сильно удивило – хирург думал, что она будет ему благодарна.

- Он изменил мое тело без моего ведома и согласия, - посетовала актриса. Впрочем, поразмыслив, она решила оставить все как есть и не стала подавать на врача в суд.