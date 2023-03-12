Чувствовал себя чужаком: 70-летний американец узнал о подмене в роддоме из заметки в старой газете

Мужчина отныне носит фамилию Робинсон-Перкинс и считает, что это открытие принесло всем ощущение мира и завершенности

Запутанная и достойная экранизации история длиной в 70 лет всплыла в США. Выросший в сельском городке недалеко от Буффало Энди Перкинс всегда чувствовал себя среди родных белой вороной. У мальчика были голубые глаза и светлые волосы, что не очень вязалось с видом его семьи, где все были темноволосыми и заметно смуглее и выше его. Как рассказывает Перкинс «New York Post», его детство было счастливым, родители любящими, но он все равно чувствовал себя чужаком и испытывал психологически проблемы. С возрастом мужчина решил, что это был всего лишь подростковый кризис, но спустя десятилетия узнал, что тревога была отнюдь не ложной.

В 2017 году дочь Перкинса, которая решила изучить историю семьи, сделала ДНК-тесты родителей и увидела, что ее отец не имеет ничего общего с остальной родней. Результаты говорили о близости с некими Робинсонами. Огорошив новостью своего, на тот момент, почти 70-летнего отца, дочь продолжила искать концы. Теория об усыновлении оказалось несостоятельной, в супружескую неверность в благоразумной католической семье не верил сам отец.

Ситуация оставалась мистической, пока в 2020 году семья не нашла архивную газетную вырезку с заметкой о рождении Перкинса. Разгадка была на той же странице. Чуть ниже шла речь об еще одном мальчике, который родился на день раньше в семье … Робинсонов. Стало очевидно, что младенцев подменили при рождении. Кто, зачем и как это сделал — остается загадкой.

Второй мальчик умер в 6 летнем возрасте. Не дожили до открытия и биологические родители Перкинса. Однако он смог связаться со своими четырьмя братьями и сестрами. Теперь они общаются практически каждый день и не устают подмечать сходства друг с другом. Мужчина отныне носит фамилию Робинсон-Перкинс и считает, что это открытие принесло всем ощущение мира и завершенности. «Мне казалось, что я узнал, кто я. У многих людей нет семьи, а у меня теперь две замечательные любящие семьи» — заключает Робинсон-Перкинс.

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