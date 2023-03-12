Мексиканская вежливость: наркокартель извинился за убийство американцев

Виновников нашли связанными в машине, которая была в розыске

Даже мексиканские головорезы бывают благородными. С поправкой на род занятий. Вот и клан «Гольфо» сдал пятерых членов банды после нашумевшего похищения четырех граждан США, двое из которых были убиты, в приграничном городе Матаморос. Виновников нашли связанными в машине, которая была в розыске. Там же обнаружили и письмо, в котором от лица картеля приносились извинения и подчеркивалось, что похищение было самодурством и поэтому «Гольфо» сам передает в руки правосудия соратников, нарушивших негласное правило клана «Не трогать невинных!». Картель призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал не повторять ошибок.

История закрутилась на прошлой неделе, когда четверо американцев пропали в Мексике, приехав туда, как сообщается, ради бюджетной подтяжки живота. Спустя несколько дней полиция нашла группу: двое человек были убиты бандитами, еще один ранен. При захвате заложников от шальной пули погибла и местная жительница. Власти считают, что налетчики, вероятно, приняли их за контрабандистов и решили защитить свою территорию от чужаков. Впрочем, в СМИ пишут, что пострадавшие имели судимости, связанные с наркотикими, поэтому их поездка могла быть не такой уж невинной.

Бывший сотрудник мексиканских спецслужб также рассказал USA TODAY о расколе в «Гольфо». Конкурирующие банды делят территорию и воюют друг с другом уже несколько лет. Ради наживы в ход идут похищения, вымогательства и грабежи. Он предположил, что и нападение на американцев могло начаться как ограбление, а затем переросло в международный инцидент, что побудило лидеров картеля найти козлов отпущения.

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