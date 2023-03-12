Главные претенденты на «Оскар-2023»: покусают ли либералы престарелых академиков

Фильмы-финалисты все до одного столь уныло плохи или патологически радикальны, что вопрос, кого же предпочтут полуживые мультимиллионеры, тревожит и веселит Фото: REUTERS

Предсказать выбор пяти тысяч полусумасшедших стариков и старух невозможно, хоть все и пытаются. Рискну и я.

За последние пять лет «Оскары» получали: фильм о негритянском гетто в Атланте без единого белого персонажа, название которого уже никто не помнит, фильм о белой бродяжке, живущей в трейлере, название которого тоже никто не помнит, и фильм о корейских сторожах элитной недвижимости, название которого «Паразиты» невозможно забыть. Налицо тенденция системного прогиба сверхбогатой индустрии под аутсайдеров на фоне увядания интереса к Америке как таковой. Там, где перестает работать универсальный рецепт "сила и красота", запускают антирецепт "уродство и нищета", в искренность которого никто не верит, ибо внимание к бедным и слабым со стороны топ-списка "Форбс" выглядит неубедительно.

Если игры в салонный неомарксизм зайдут слишком далеко - выиграет каннский лауреат "Треугольник печали" о яхте богатеньких буратин, медленно и триумфально уходящей на дно мирового океана с пошлыми играми в равенство с обслугой. Фильм занятный, но не выдерживающий собственного глобального замаха и скатывающийся в примитивную левацкую карикатуру. "Оскар" за оригинальный сценарий, не больше.

Если академии захочется пососать кисло-сладкий леденец своего еврейского детства - победит Спилберг с историей, как дети-антисемиты бьют его, чтобы поскорей сделать самым кассовым режиссером планеты (маловероятно, еврейскую тему сегодня тихо сливают в пользу арабов, которых больше). «Оскар» получит актриса, игравшая еврейскую мамеле, за то, что меньше всего похожа на еврейскую мамеле.

Если академики перестанут скрывать свою старческую деменцию - «Оскар» отдадут фильму «Топ ган: Мэверик» про то, как Том Круз и в свои 125 отлично трахает старушек, играет в мяч, отдает честь флагу и водит боевой истребитель. Раньше за это награждали Джона Уэйна и Клинта Иствуда - но деменция мешает вспомнить, кто это такие и в чем смысл странной простыни с полосками и звездочками. Исключено.

Если индустрии хватит сил увенчать фильм о бессмыслице деревенской жизни -- лучшим станет «Банши Инишерина», название которого не сможет выговорить ни один из негритянских ведущих. Фильм о том, как в сонной ирландской дыре сдох осел, сгорела хата, утопился бездельник, съехала на материк бобылка, а местный музыкант отрезал себе все пальцы на левой руке, лишь бы только его не отвлекал болтовней от мыслей о сущем друг-идиот. Выбор такого кино станет слишком радикальным самопозиционированием Америки, к которому она еще не готова. На «Оскар» за лучшую роль друга-идиота может рассчитывать Колин Фаррелл, у него все роли такие.

Если академию сильно покусают феминистки - победит фильм «Говорят женщины»: о том, как в современной секте меннонитов подлые мужчины усыпляют женщин транквилизаторами и насилуют их во сне -- а жертвы решают бороться и гордыми лисистратами уйти в светлую однополую даль. Как-то писатель Ерофеев назвал злых баб «адвентистками предменструального дня», и это лучшее определение для режиссерши картины Сары Полли, по которой карательная психиатрия плачет горючими слезами.

Если покусы будут умеренными - шансы есть у эпика «Тар» о том, как полное искоренение белых цисгендерных мужчин из мира классической музыки превращает его в змеюшник евреев, геев, негров и лесбиянок, которым тоже становится тесно и они начинают грызть уже друг друга по гендерным и этническим признакам, параллельно страдая от мизогинии Баха и Бетховена (вот, даже феню их поганую выучил, оцените, камрады). У постной Кейт Бланшетт, символически вымазанной экскрементами сумасшедшей соседки, хорошие шансы на женский «Оскар».

Фильмы о Первой мировой сейчас не в теме -- архипосредственной экранизации «На Западном фронте без перемен» ловить нечего, кроме зарубежного «Оскара».

Приз второму «Аватару» при игноре первого будет выглядеть дико.

Системный выбор меньшинств акцентирует всеобщее внимание на гомозне мультивселенных внутри американокитайской прачечной (гусары, молчать) в фильме «Все везде и сразу» - но это такая беспросветная чушь, что ее победа станет окончательным штампом о профнепригодности голливудской верхушки.

Словом, интрига есть. Фильмы-финалисты все до одного столь уныло плохи или патологически радикальны, что вопрос, кого же предпочтут полуживые мультимиллионеры, тревожит и веселит.

Как и любые волнения в стационаре.