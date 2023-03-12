В Москве в рамках Недели городского хозяйства начинается выставка спецтехники

В этом году в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

13-19 марта (вы правильно поняли - уже завтра!) в столице в рамках Недели городского хозяйства пройдет выставка спецтехники, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В этом году в преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства, — объявил Петр Бирюков. - В рамках этого масштабного мероприятия расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность».

Заместитель мэра рассказал, что выставка пройдет на территории культурно-развлекательного центра «Остров Мечты».

«В экспозиции представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности - более 100 единиц, — уточнил Петр Бирюков. - Посетители смогут увидеть крупногабаритные и небольшие машины для уборки города, технику для укладки асфальта, спасательную технику: вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки, которые используются для патрулирования водной акватории».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для гостей выставки проведут серию экскурсий, в ходе которых специалисты подробно расскажут о возможностях техники, при каких работах она используется. Возле экспозиции будут работать полевые кухни.