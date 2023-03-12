Ирина Понаровская живет в Петербурге с любимым Патриком

Понаровская очень редко дает интервью. Почти не появляется на светских мероприятиях, не тусуется, держится особняком от коллег по шоу-бизнесу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ирина Понаровская может лет на 10 «пропасть с радаров», а потом появиться в каком-нибудь телешоу как ни в чем не бывало, внешне не изменившись совсем. В Советском Союзе она была иконой стиля. Как и Людмила Гурченко, Понаровская любила украшать свои сценические костюмы «прибанбасиками». Но на ней все эти шляпки, банты, длинные перчатки смотрелись так, как будто бы только что с парижского подиума. Она всегда потрясающе выглядит, с идеальной прической, стройная. И трудно представить сегодня, что когда-то руководитель ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев, к которому пухленькая, щекастая 18-летняя Ира Понаровская пришла солисткой, поставил ей условие – похудеть! Иначе не выпустит на сцену. Понаровская похудела - она всегда много над собой работала: занималась аэробикой, делала косметические процедуры, строго следила за весом, чтобы быть идеальной - ну, на случаей если пригласят на сцену.

Понаровская очень редко дает интервью. Почти не появляется на светских мероприятиях, не тусуется, держится особняком от коллег по шоу-бизнесу. Её принцип жизни: «Не общайтесь с дураками, не читайте плохих книг, не пейте плохое вино, не ешьте плохую еду, ищите качество. В молодости ты должна забросить крюк на Монблан и потом всю жизнь карабкаться к вершине». Когда-то она объясняла своей юной подопечной Юле Началовой свой принцип жизни на примере косметички в сумочке у девушки. В ней много чего может быть, но главное порядок и чистота: «у настоящей леди не должно быть даже отпечатков пальчиков на её пудренице». Она – перфекционист и максималист даже в мелочах.

Когда появляется в телешоу, говорит, что к своему возрасту относится с огромным уважением и любовью, что за свои 70 лет наделала множество ошибок и пережила невероятные чувства. Правда никогда не уточняет, какие именно. Это личное. В молодости она легко выходила на сцену в декольте до пупка и оголяла спину, но никогда не позволяла себе душевного стриптиза. Единственная тема, на которую она охотно говорит - это здоровый образ жизни и правильное питание. Много лет она занимается лечебным голоданием, в результате которого у неё «открывался купол». Можно как угодно относиться к подобным духовным практикам, но певица действительно держится в одном весе десятилетиями. Говорит, что вынуждена была следить за питанием из-за больных почек: «Я голодала не для того, чтобы похудеть, а чтобы оздоровиться». Дважды врачи спасали ей жизнь. Она чуть не умерла в 25 лет - от болевого шока. В 1993-м году ей сделали сложную операцию и она выжила благодаря золотым рукам хирургов, собственному положительном настрою и силе воли.

Она не ест хлеб, увлекается вегетарианством. Сладкое терпеть не может. По её признанию увлечение разными диетами стало одной из причин (общие интересы) её брака с темнокожим джазовым музыкантом Вейландом Роддом, от которого в 31 год родила своего единственного сына Энтони. Сейчас ему уже 38 лет, он художник, занимается ювелирным искусством. Как говорят, живет с семьей – женой Анной и двумя детьми – в доме Понаровской в Эстонии. У певицы в Прибалтике дача. Она же в основном обитает в родном Петербурге с любимым Патриком - китайской хохлатой собакой. О Патрике может рассказывать часами. Он, к сожалению, стар и надолго она его не бросает. Ну а когда по работе вынуждена оставить Патрика дома, с ним посидеть приезжает её сын...