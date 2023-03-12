Снег с дождем, гололед и долгожданное потепление: Прогноз погоды в Москве с 13 по 19 марта 2023 года

В начале недели днем будет не выше +2, а ночью до -2. И, конечно, весь дневной снегодождь за ночь превратится в гололедицу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Третья неделя марта наконец-то принесет плюсовую температура: по оценкам Гидрометцентра, днем будет даже до +7...+8.

Правда, в начале недели будет не так прекрасно — понедельник и вторник будут пасмурными, с дождем и снегом и неприятным ветром. Днем будет не выше +2, а ночью до -2. И, конечно, весь дневной снегодождь за ночь превратится в гололедицу. Так что будет аккуратны и внимательны на дорогах.

А теплеть начнет со среды. Она же станет, по прогнозам, единственным днем на неделе, когда можно будет посмотреть на солнышко — 15 марта осадков не ожидается, на небе будут облака вперемешку с солнцем.

Зато с четверга по субботу, несмотря на небольшие дожди, днем будет вполне весенняя температура — до +6...+8 градусов. Вечер станет южным и совсем слабым, без порывов. Так что вполне можно будет выбрать время для прогулок.

КСТАТИ

Где найти гормон радости

Если погода не впечатляет, и на душе, как на небе пасмурно, попробуйте самостоятельно увеличить количество гормона радости - серотонина. Например, к.м.н., эндокринолог Зухра Павлова рекомендует есть бананы и шоколад - в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. А еще жирную морскую рыбу: содержащиеся в ней Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина.

А еще можно петь — при пении вслух вырабатывается еще одни гормон гормон счастья — окситоцин). Точно также помогут и занятия любым другим творчеством: рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, танцуйте, встречайтесь с любимыми, родными, друзьями и приятными вам коллегами — все это тоже способствует синтезу гормона радости.