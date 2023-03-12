Минобороны России наградило лучших операторов дронов среди кадет

Фото: Минобороны

Минобороны провело первый Всеармейский турнир операторов беспилотных летательных аппаратов среди воспитанников довузовских образовательных организаций.

«Команда Тульского суворовского военного училища стала победителем прошедшего впервые Всеармейского турнира операторов БПЛА среди воспитанников довузовских организаций Минобороны России. Второе место по итогам соревнований заняли кадеты Тюменского президентского кадетского училища. Замкнула тройку лучших команда Кемеровского президентского кадетского училища», - прокомментировали кадры награждения в Минобороны России.

В военно ведомстве рассказали, что в турнире, прошедшем на базе Оренбургского президентского кадетского училища приняли участие более 50 суворовцев, нахимовцев, кадет и воспитанниц из 27 образовательных организаций Минобороны.

Фото: Минобороны

«Это очень перспективное и хорошее направление, как в военной, так и гражданской профессии. Пусть эти соревнования станут для вас успешным этапом в освоении технических, инженерных и прикладных направлений современной науки», - сказал начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров генерал-майор Игорь Муравлянников

Всем командам, занявшим призовые места, на торжественной церемонии закрытия чемпионата были вручены специальные дипломы и ценные призы.