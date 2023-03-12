Массовая драка, увольнения и скандалы в «Градском-холле»: что происходит с наследием великого композитора

Оркестр театра уволился в полном составе Фото: ВКонтакте

В конце ноября 2021 года нас покинул Александр Борисович Градский — легенда музыкальной истории России, наставник и композитор. Некоторое время статус театра, который он создал и которым руководил, оставался неопределенным. А после учреждение передали в управление не менее именитому композитору — Алексею Рыбникову.

И вроде бы все было тихо, артисты Градского (в том числе набранные из шоу «Голос») продолжают трудиться и выступать в театре, но в последнее время сразу несколько громких скандалов сотрясли ауру музыкального заведения.

Сначала стало известно о том, что оркестр театра...уволился в полном составе.

— Восемь лет назад мы пришли в этот театр, и в первый же год наш оркестр исполнил более 20 разных программ камерной музыки, — сообщили музыканты в ВК. — Огромный цикл концертов Скрябинские вечера со свето- и цветомузыкой, постоянные выступления камерного оркестра с разнообразными программами в малом зале театра, а также концерты в составе большого эстрадного оркестра вместе с Градским и его командой - воспитанниками Александра Борисовича, участниками и победителями «Голоса». Со дня открытия театра мы были вместе — репетировали, выступали, тусовались, устраивали «зеленые» концерты, ездили в поездки, вместе провожали в последний путь нашего наставника. Восемь лет назад мы пришли в театр единым коллективом, так же и сейчас — камерный оркестр уходит одномоментно в полном составе, чтобы уберечь от разрушения, сохранить все то, что создал АБ - сохранить хотя бы в нашей памяти, и памяти наших благодарных слушателей. Ничто на земле не проходит бесследно…

Причину столь решительного шага коллектив тоже объяснил — Рыбников обозначил конкуренцию и начал искать других музыкантов в театр (а некоторых и менять). После, по версии артистов, их якобы начали принуждать к уходу по собственному желанию и оставили без премий.

— Некоторое время назад, за нашей спиной был объявлен конкурс в оркестр на ЖИВЫЕ места, — пояснили музыканты оркестра. — То есть всю струнную группу (10 человек) заменили, даже не поставив в известность о новых творческих планах. После того, как новый состав был набран, инспектор оркестра, назначенный Рыбниковым, стал вызывать нас накануне вечером на работу, хотя никаких репетиций не было запланировано. Делалось это для того, чтобы поставить нам прогулы и вынудить уволиться. Почему не объявили музыкантам оркестра лично о новых планах? Наверное, из-за трусости. Но и это еще не все. Начальство оказалось не только трусливым, но и жадным: при окончательном расчете нас оставили без надбавок. Что ж, наверное, господину Рыбникову они нужнее.

Сам худрук отвечать на эмоциональное письмо не стал, слово взял его заместитель — Михаил Кацнельсон. Он подчеркнул, что в суд музыканты никогда не пойдут, потому что «у каждого музыканта этого оркестра рыльце в пушку». И даже обнародовал гонорары.

Сам худрук отвечать на эмоциональное письмо не стал, слово взял его заместитель — Михаил Кацнельсон Фото: соцсети

- Подавайте жалобу в суд и суд вас защитит, - предложил продюсер. -Но никто из сочувствующих, из друзей и поклонников этого не советует, советуют обращаться к журналистам. А собственно почему? Наверное, потому что у каждого, настаиваю у каждого музыканта этого оркестра рыльце в пушку. Эти музыканты уже писали письмо. В тот раз на имя Рыбникова, чтобы он немедленно убрал дирижера и инспектора оркестра, которые, по их мнению, не соответствовали уровню музыкантов. И Алексей Львович пошел на это, уволив дирижера. На самом деле музыкантам было необходимо убрать контроль над ними. Дело в том, что уже давно, много лет музыканты приходили на работу кто, когда может, а когда не может, присылали вместо себя замену. Количество заменяемых струнников доходило до 60%. И наш инспектор добросовестно отмечал отсутствие каждого штатного музыканта. А приглашенный музыкант получал 2-3 тысячи за вызов, т.е. 20000 рублей, за 10 вызовов в месяц, а где остальные 40000? А приглашённых было и 5, и 6 музыкантов-это 10-12000 руб. за вызов, но получали эти 6 штатных музыкантов 36000 руб, а за десять выступлений 360000 руб. А куда или кому шли оставшиеся деньги. Деньгами распоряжалась не администрация театра, а сами музыканты. Это воровство господа артисты. Именно поэтому вы никогда не обратитесь в суд.

После трудового конфликта «Градский-холл» накрыл и бытовой. Уволенная сотрудница театра — оформлял которую лично Александр Борисович — ворвалась в помещение учреждения и устроила...драку.

— Эта женщина (Надежда Асмыкович, 51-летняя уроженка республики Беларусь) — домработница Александра Градского, — пояснил Алексей Рыбников. — По бумагам она была устроена в театр на должность инженера, еще когда Александр Борисович был его руководителем. Но фактически Надежда тут не появлялась и работы никакой не выполняла. Когда Градского не стало, новое руководство ее уволило, потому что она не была способна выполнять указанные в перечне должностные обязанности.

После увольнения (зарплата инженера на такой позиции может достигать 120 тысяч рублей) в конце прошлого года Надежда подала иск о восстановлении в должности. Суд обязал вернуть женщину обратно. Но на работу Асмыкович так и не вышла. Подала заявление об увольнении, отдел кадров все оформил, бухгалтерия выдала расчет. Ну а 1 марта Надежда пришла в полицию и заявила, что ее избили в театре Градского (в травпункте она зафиксировала закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левого локтевого сустава). Полиция выяснила, что в тот день в «Градский-холл» действительно случилась драка. Даже — побоище. И пострадавших гораздо больше. Сейчас следователи разбираются в ЧП.

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