Уровень бедности в России упал до минимума: в чем причина экономического чуда

В России резко упал уровень бедности, потому что сработала адресная поддержка семьям с детьми. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Есть у нас невеселая поговорка: «Не жили богато, нечего и начинать». Выбраться из трясины хронического безденежья, действительно, бывает трудно. Особенно когда вокруг бушуют экономические бури, как в прошлом году. Тем удивительнее выглядят свежие данные Росстата о том, что по итогам 2022 года в стране зафиксировано минимальное количество малоимущих. Доходы ниже границы бедности имеют 10,5% населения – 15,3 млн россиян. Это рекордно низкий показатель с 1992 года. Год назад цифры были заметно выше – 11% и 16 млн человек.

Конечно, можно спорить о том, как прожить при ежемесячном доходе 13 545 рублей (граница бедности составила в прошлом году как раз такую сумму, а в 2021 году - 11 908 рублей). Но тенденция налицо – малоимущих стало меньше. Кстати, согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году уровень бедности должен упасть до 6,5% от общего количества населения. Так что нам точно есть куда расти. Точнее – падать.

В чем же причины столь удивительного снижения количества бедных? В числе главных эксперты называют увеличение социальных выплат и рост среднедушевых номинальных доходов населения, которые, по данным Росстата, составили в прошлом году 45,3 тысяч рублей (+12,4%). (Хотя реальные денежные доходы снизились на 1,4%.)

Вот что рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» экономист Денис Ракша:

- На первый взгляд звучит странно. Такой тяжелый год после еще двух тяжелых лет пандемии, локдаунов и так далее, - и вдруг настолько резко упал уровень бедности. Сработала адресная поддержка, которая предоставлялась семьям с детьми. Их общее количество составляет почти 7 млн семей. И они получали целенаправленные выплаты. А в середине года на 10 % были повышены все пенсии, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный уровень. Это очень сильно поддержало самые малоимущие слои населения. И в результате мы получили удивительную картину. В первом квартале 2022 года был резкий рост числа людей, живущих за границей уровня бедности. Он вырос с 16 млн в 2021-м году до почти 21 млн в первом квартале 2022 года. А начиная со второго квартала это показатель снижался: сначала до 17,6 млн – во втором, потом до 15,3 млн – в третьем и до 11,6 млн – в четвертом квартале.

При том, что все тренды продолжают действовать, можно ожидать, что в 2023 году эта цифра будет и дальше сокращаться. То есть вполне реально, что мы достигнем той самой цели по снижению уровня бедности, который намечен на 2030 год, значительно раньше.

- Только ли за счет адресной помощи государства достигнут этот результат?

- Играют значение все факторы, в том числе, и появление новых рабочих мест, и рост номинальных зарплат, - продолжает Денис Ракша. - В экономике сейчас все происходит очень неравномерно. В одних секторах доходы населения и зарплаты падают, в других секторах создаются новые рабочие места, прежде всего в промышленности, прежде всего в промышленных регионах, где доходы населения традиционно были достаточно низкими.

В первом квартале прошлого года провал был частично связан с тем, что сократились доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы, например, доходы от размещения средств на депозитах, в других финансовых инструментах. Полностью остановился фондовый рынок. Потом эта ситуация начала немножко выправляться. И в среднем доходы населения (хотя у разных категорий населения происходило по-разному) начали опять расти. Кроме того, начиная с осени, случилась так называемая гонка зарплат из-за того, что достаточно большие массы трудоспособного населения ушли со своих рабочих мест – кто-то уехал за границу, кто-то был мобилизован. Чтобы заполнить эти рабочие места, потребовалось привлекать на них новых людей и повышать им зарплаты.