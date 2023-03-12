Запад допустил роковую ошибку в реализации плана по угнетению России

Писатель Николай Стариков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Польше на фоне проблем, связанных с наплывом сотен тысяч беженцев из самостийной, готовы потребовать с них плату за жилье. В США Зеленскому отказались дать слово на церемонии «Оскара». Критика в странах ЕС политики своих властей по помощи Киеву растет. Тенденция опасная для киевского режима и благоприятная для нас?

На Радио «Комсомольская правда» мы обратились за комментариями к писателю и общественному деятелю Николаю Старикову.

- Польша, и правда, не желает далее активно поддерживать украинских беженцев?

- Пока об этом чаще заявляют историки, муниципальные чиновники и журналисты, чем политики. Появляются карикатуры такого типа, где Украина доит Польшу.

- А она доит?

- Замысел иной. Это Украину доит Польша - вместе с американцами и британцами. И не только доит – зарезать собирается.

- Нестыковочки...

- Перед нами два взаимоисключающих процесса. Они соединяются в одну полноводную реку. С одной стороны, нужно демонстрировать Западу дружелюбие в отношении Украины, помощь всевозможную. А другой рукой подталкивать Киев к конфликту, чтобы в итоге часть территории Украины вошла в состав Польши.

- В Киеве и Варшаве эти противоречия понимают?

- Представьте, что наши соседи, добрые знакомые, оказались в сложной жизненной ситуации. Мы их приютили. Помогаем неделю, две, месяц, второй, полгода, год. Однажды в семье кто-то поднимет вопрос: может, иным образом можно помогать этим людям? Становится самим очень неудобно и дорого.

- Такие настроения усиливаются в Польше?

- Они и в США распространены. Политические противники правящей власти начинают говорить резонные вещи: мы выделили очередные миллиарды долларов Украине, а, может, лучше помочь штату, где происходят аварии? Может, железнодорожные пути надо подремонтировать? Может, не нужно сокращать соцпособия в США?

- К чему это приводит?

- Рядовой житель Запада задает все больше вопросов властям: а почему мы так сильно помогаем? Люди там слышат, что поддержки Польшей, США, Германией Украины будет столько, сколько нужно, и уже спрашивают - а сколько нужно? Год, 10, 20 лет?

- Спрашивают «сколько», не уточняя «зачем»?

- И это спрашивают. И вот тут польские политики пока не могут прямо объяснить польскому рядовому избирателю, что речь идет не о помощи, а о грядущем поглощении и расчленении Украины со стороны Польши.

- Американцев возмутила реплика Зеленского, который сказал: если перестанете нам помогать, то на фронт отправятся американские дети.

- Зеленский многим надоел. На каждых похоронах выступает покойником, на каждых крестинах – младенцем, на каждой свадьбе – невестой. Кое-где ему начинают отказывать и не пускать «на сцену», как на «Оскаре». Чем дальше, тем больше его перестанут выпускать в эфир. Усталость от него будет нарастать.

- Он не вписался в политическую систему Запада?

- А он не мог. Как их система устроена? Выступает американец с роликом. Говорит разумные вещи. А потом происходят выборы в США. За кого они голосуют? Либо за демократов, либо за республиканцев. Голосовать за другие политические партии в США бессмысленно - это просто выбросить свой голос. Республиканцы приходят к власти, и проводят такую же политику, как проводили демократы– в отношении России, в отношении конфликта на Украине, в отношении Тайваня. Партии меняются – политический курс нет.

- Но что-то однажды может измениться?

- Может измениться цифра на чеке, который Вашингтон выписывает Киеву. Денег — да, дадут меньше. Но это не приводит к изменению политического курса. Американская политическая система всего лишь обслуживает заранее выработанное решение. Любой руководитель США, который приходит к власти, знает, что он должен давить на Китай и сдерживать Россию. И здесь ничего меняться не может. Так же обстоят дела в политической системе Великобритании. Пришел Риши Сунак, был Борис Джонсон, промежуточно девушка порулила. А курс Великобритании не менялся.

- Нам не стоит возлагать надежды на то, что Украину спишут с западных счетов?

- Этого не произойдет. Нужно готовиться к длительной борьбе. И только на поле СВО могут быть достигнуты серьезные изменения, которые подтолкнут, но не до конца заставят Запад изменить свой курс. Воплощенный план поссорить Германию и Россию привел к тому, что резко улучшились отношения России и Китая — а это точно не в интересах англосаксов. Сложно им будет, но политическая система Запада пока выдерживает. Как и экономическая система.