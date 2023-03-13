Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 марта 2023 года: тысячи ВСУшников молят о помощи в котле, Россия уничтожила 400 самолетов киевского режима

Имущество Киево-Печерской лавры, в том числе мощи святых, ждет отдельная ревизия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала СВО Украина потеряла 400 боевых самолетов

Группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражала живую сила и технику противника в районах Площанки в ЛНР, в Тернах, Ямполовке и Григоровке ДНР. «Западная» группировка войск на Купянском направлении огнем за сутки пресекла действия пяти ДРГ, а общие потери противника на данном направлении за сутки составили до полутора взводов, две бронемашины и четыре автомобиля. «Южная» группировка войск на Донецком нивелировала более 220 украинских бойцов, БМП, три бронемашины, семь автомобилей и гаубицу Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила свыше 50 «воинов света», две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 400 самолетов и 220 вертолетов противника, 3385 БПЛА, 411 ЗРК, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин РСЗО. Четыре сотни сбитых летчиков — и ни одного с фамилией, начинающейся на Зе?

«Воины света» в Артемовске сидят как на иголках

Денис Ярославский, командир одного из подразделений ВСУ в Артемовске (Бахмуте), заявил, что до полного окружения группировки ВСУ в этом городе осталось не более 4 километров. В эфире Espreso TV этот украинский офицер сообщил следующее: «В Бахмуте идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина оперативного котла составляет не более 4 км. Без логистики нет ничего - ни ротации, ни подвоза боеприпасов». Нынешнюю ситуация в Артемовске для ВСУ он сравнил с повторением событий в районе Дебальцево в январе - феврале 2015 года, когда украинские войска в ходе боев с силами ДНР попали в котел и были вынуждены отступить, понеся катастрофические потери в живой силе и технике. А разве кто-то обещал вам райские кущи?

ВСУ под Красным Лиманом уходят в глухую оборону

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ переходят в оборону на Краснолиманском направлении. Сейчас, по его информации, украинские военные дооборудуют позиции и охраняют уже занятые районы. ВСУ пытается восстановить боеспособность потрепанных подразделений в данном районе и максимально укрепить оборонительные редуты. Марочко заявил: «Основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций». Фортификационные работы кипят в Заречном, Ямполье и Тернах. Глубоко уходя в землю, можно остаться в ней навсегда.

Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС срывает Киев

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС срывается украинской стороной. По его данным, именно Киев отказывается давать гарантии по недопущению обстрела и станции, города энерегетиков Энергодара. Рогов пояснил: безопасность станции гарантируют отсутствие обстрелов со стороны ВСУ и грамотная охрана, обеспечиваемая Росгвардией. А киевский режим, обстреливая и Энергодар, и Каховскую ГЭС, требует демилитаризации зоны ЗАЭС, подменяя понятия, чтобы, воспользовавшись моментом, взять в заложники местных жителей, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления. Но врагу не сдается наш атомный град.

Позиция Польши и Венгрии мешает Украине вступить в ЕС

Мартин Шульц, экс-глава Европарламента, заявил, что внешняя политика Будапешта и Варшавы мешает присоединению Киева к ЕС . Шульц объяснил скепсис по отношению к ускоренному вступлению незалежной в «братство» европейских стран: «Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе. Скорое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо. Но, по политическим соображениям, это трудно осуществить быстро». По мнению Шульца, серьезное противодействие такому шагу оказывает Венгрия. И, как ни странно, свои сомнения на данный счет есть и у Польши. Ну, с такими друзьями и врагов не надо.

Киевский режим проведет ревизию святых мощей

Александр Ткаченко министр культуры и информационной политики Украины сообщил, что имущество Киево-Печерской лавры, в том числе мощи святых, ждет отдельная ревизия. Он заявил в эфире телеканала «1+1», что, кроме недвижимого имущества, в Киево-Печерской лавре есть еще более 800 объектов, в том числе мощи святых. Ткаченко подчеркнул, что в отношении останков будет проведена особая проверка. А накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генсеку ООН Гутерришу с призывом защитить Киево-Печерскую лавру. Нет, пока на Днепре кости не пересчитают, никто за Дунаем и пальцем не пошевелит...

На Днепре не получат истребители в скором времени

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, с горечью признал, что западные истребители вряд ли окажутся в Киеве в ближайшее время. В интервью изданию Bild am Sonntag он лил крокодиловы слезы: «Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время. Это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения. Но обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолетов, нам не придется тратить многие месяцы на это». Поспешишь — людей насмешишь.

Рагули добрались до Антарктиды

В Национальном антарктическом научном центре сообщили, что участники украинской научной экспедиции в Антарктиде переименовали города на указателях в соответствии с законом о декоммунизации. Еще 27 лет назад Британия передала самостийной антарктическую станцию «Фарадей». Ее позже переименовали в «Академик Вернадский». С тех пор украинские специалисты проводят там исследования. И вот в соцсетях появилось следующее сообщение: "Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции «Академик Вернадский». На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов. Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы". К табличкам добавили Мариуполь и Бучу - оба указателя покрашены в красно-черные цвета флага украинских националистов. В общем, мозги «украинских исследователей» может не только вскипятить южное солнце, но и отморозить антарктический лед.

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