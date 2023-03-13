Анекдоты: Почему-то все то, что мне нравится, или дорого, или вредно для здоровья, или замужем

- Сидоров, безобразие! Вы опять спите на работе! С первого числа вы уволены.
- Так это же с первого. Чего вы меня сейчас-то будите?!
* * *
- Так-с, что будем брать: пенсне или монокль? - спросил продавец.
- А ты как будто даже и не догадываешься? - раздраженно ответил Кутузов.
* * *
Экипаж и спасатели были в шоке, когда после аварийной посадки русские туристы специально залазили назад в самолет, чтобы второй раз прокатиться с надувного трапа.
* * *
- Любой каприз за ваши деньги!
- У меня только двести рублей…
- Так и не капризничайте!
* * *
Основа благосостояния врача базируется на тонком умении удерживать больного на зыбкой грани между смертью и выздоровлением.
* * *
Тебя давно не хвалили и не делали комплиментов?
Сходи на вещевой рынок, примерь шмотки - и станешь классной и стильной. Продавцы врать не будут!
* * *
- Моня, а шо у нас в Израиле не выпускают автомобили?
- Ой! А куда нам ехать?
* * *
Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трех работах.
* * *
Идет бракоразводный процесс. Судья спрашивает мужа:
- Почему вы решили развестись?
- Понимаете, нудная она...
- Как это? Объясните.
- Ну вот представьте. Вы просыпаетесь, подходите к окну:
- Ах, какой чудесный день! На улице - первомайская демонстрация. У вас отличное настроение... А она подходит сзади и нудит: «Выкинь елку, выкинь елку...»
* * *
Всё! Решила, какую сумочку хочу на день рождения. Инкассаторскую!
* * *
Вместо чая «Бодрость» в продажу поступил новый чай «Жадность».
Все двадцать пять пакетиков привязаны к одной ниточке.
* * *
По вечерам он стоял под ее окном и бросал в стекло мелкие камешки. В надежде, что она откроет окно и можно будет запустить камнем побольше.
* * *
Записка от жены:
«Ухожу навсегда. Чтоб через три дня к моему возвращению ремонт был закончен!»
* * *
Семья сидит за столом, все едят. Тут теща встает, и через некоторое время на ее место падают здоровенные, тяжеленные часы.
Зять:
- Эх, всегда говорил, что часы отстают!
* * *
Индийская группа захвата с песнями, танцами и слоном освободила заложников.
* * *
- Тетя Соня, почему вы назвали свою собаку Негодяем?
- Так специально же! Когда я его зову на улице, все мужчины оглядываются!
* * *
Записка на холодильнике:
«Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю».