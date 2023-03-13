Анекдоты: Почему-то все то, что мне нравится, или дорого, или вредно для здоровья, или замужем

- Сидоров, безобразие! Вы опять спите на работе! С первого числа вы уволены.

- Так это же с первого. Чего вы меня сейчас-то будите?!

* * *

- Так-с, что будем брать: пенсне или монокль? - спросил продавец.

- А ты как будто даже и не догадываешься? - раздраженно ответил Кутузов.

* * *

Экипаж и спасатели были в шоке, когда после аварийной посадки русские туристы специально залазили назад в самолет, чтобы второй раз прокатиться с надувного трапа.

* * *

- Любой каприз за ваши деньги!

- У меня только двести рублей…

- Так и не капризничайте!

* * *

Основа благосостояния врача базируется на тонком умении удерживать больного на зыбкой грани между смертью и выздоровлением.

* * *

Тебя давно не хвалили и не делали комплиментов?

Сходи на вещевой рынок, примерь шмотки - и станешь классной и стильной. Продавцы врать не будут!

* * *

- Моня, а шо у нас в Израиле не выпускают автомобили?

- Ой! А куда нам ехать?

* * *

Люди живут так, будто бы у них есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не курят, рожают детей, работают на трех работах.

* * *

Идет бракоразводный процесс. Судья спрашивает мужа:

- Почему вы решили развестись?

- Понимаете, нудная она...

- Как это? Объясните.

- Ну вот представьте. Вы просыпаетесь, подходите к окну:

- Ах, какой чудесный день! На улице - первомайская демонстрация. У вас отличное настроение... А она подходит сзади и нудит: «Выкинь елку, выкинь елку...»

* * *

Всё! Решила, какую сумочку хочу на день рождения. Инкассаторскую!

* * *

Вместо чая «Бодрость» в продажу поступил новый чай «Жадность».

Все двадцать пять пакетиков привязаны к одной ниточке.

* * *

По вечерам он стоял под ее окном и бросал в стекло мелкие камешки. В надежде, что она откроет окно и можно будет запустить камнем побольше.

* * *

Записка от жены:

«Ухожу навсегда. Чтоб через три дня к моему возвращению ремонт был закончен!»

* * *

Семья сидит за столом, все едят. Тут теща встает, и через некоторое время на ее место падают здоровенные, тяжеленные часы.

Зять:

- Эх, всегда говорил, что часы отстают!

* * *

Индийская группа захвата с песнями, танцами и слоном освободила заложников.

* * *

- Тетя Соня, почему вы назвали свою собаку Негодяем?

- Так специально же! Когда я его зову на улице, все мужчины оглядываются!

* * *

Записка на холодильнике:

«Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю».