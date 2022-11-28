Герой спецоперации «Z» лейтенант Неделько вынес на себе 15 раненых морпехов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Вывеска дураков - гордость, людей посредственного ума - подлость, а человека истинных достоинств - возвышенность чувств, прикрытая скромностью», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

СПАС ЖИЗНЬ ГРУППЕ МОТОСТРЕЛКОВ

Прапорщик Арсен Мамашов

Прапорщик Арсен МАМАШОВ Фото: Минобороны РФ

«С первого дня проведения специальной военной операции фельдшер прапорщик Арсен Мамашов самоотверженно оказывал помощь раненым бойцам и командирам. Действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, Мамашов, участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. В ходе боя Мамашов, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь семерым раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место и организовал маскировку. После боя прапорщик Мамашов, погрузив раненых на автомобиль, оперативно доставил их в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия прапорщика Арсен Мамашова позволили спасти жизни раненым военнослужащим.

ВЫВЕЛ МАШИНУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Ефрейтор Никита Арефьев

Ефрейтор Никита АРЕФЬЕВ Фото: Минобороны РФ

«Водитель автомобильного отделения ефрейтор Никита Арефьев, двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей бои с украинскими националистами. По мере приближения к району разгрузки, колонна подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Осознавая, что попадание снаряда в грузовик с боеприпасами приведет к детонации и поражению других автомобилей колонны, Никита Арефьев, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеских снарядов, и своевременно доставил груз наступающим российским подразделениям».

ВЫНЕС НА СЕБЯ 15 РАНЕНЫХ МОРПЕХОВ

Лейтенант медицинской службы Николай Неделько

Лейтенант медицинской службы Николай НЕДЕЛЬКО Фото: Минобороны РФ

«Врач медицинского взвода морской пехоты Тихоокеанского флота, лейтенант медицинской службы Николай Неделько во время решающего штурма одного из населенных пунктов, занимался эвакуацией раненых. Удерживаемый украинскими националистами населенный пункт взяли, но ценой здоровья нескольких военнослужащих. Неделько под непрерывным огнем вражеской артиллерии, лично оказал помощь и вынес из-под обстрела 15 раненых военнослужащих».

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