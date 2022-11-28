Александр Сапожников, мэр-доброволец: Стрелять из автомата я не разучился. Каждая пуля - в цель

Мэр Читы Александр Сапожников отправился добровольцем в зону СВО. Фото: Личный архив

… - Александр Михайлович, спасибо вам за звонок. И, вот пока не забыл - новых снимков не пришлёте мне? Где вы в каске и в бушлате.

- Ну, Александр, давайте завтра, если можно.

Сейчас уже все - я уже в общежитие прибыл. И, потом - это будет единичный снимок. Больше здесь, в части, ничего нельзя снимать.

(Когда в Москве была ночь, новое фото: старший прапорщик Сапожников в бушлате и в каске - я все же получил.)

- Ясно. О, и еще хотел узнать… что же я ещё хотел спросить? А! Чем занимаетесь - об этом тоже нельзя, да?

- Ну, почему? На стрельбище - постоянно.

Тактические - специального назначения - занятия у нас. Медицинские... Выполнение учебных стрельб.

Постоянно - и в субботу, и в воскресенье. Каждый Божий день.

- Вы стрелять-то не разучились?

- Нет. (смеётся)

- Ну, то есть… Сколько очков набираете? (Если можно, в данном случае, так выразиться.)

- Автоматы выдали…

Прямо вот хороший, новый автомат - и пристреливать даже не надо. У меня весь рожок в цель ушел.

- А, то есть, - такая точность! А у вас автомат с собой сейчас?

- Нет, в оружейке. Автомат, пистолет - все там.

- А, вам и пистолет положен. А пистолет какой?

- ПМ.

- А автомат?

- АК-74.

- О, это же самый новый, значит? А вас самого не удивил такой результат стрельбы?

- Нет. Я же каждый год ездил на стрельбище. Держу себя в форме.

- А на фронт когда?

- Первая отправка? Я вам скажу … (Сапожников называет две возможных ближайших даты, называть которые, по понятным причинам, мы не будем. - А.Г.)

…А в этот понедельник ко мне приезжал мой друг, врач, депутат законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков - (см. фото) - передал аптечку, ещё готовит.

И - вот стихи:

Этот мир порою душный,

Но есть друг неравнодушный.

Настоящий патриот

Всех за Родину порвет.

Рос с душою нараспашку.

Парашют, бой рукопашный...

Будто знал он, не иначе,

Для чего был предназначен.

За меня, за вас, за нас

Прошел Северный Кавказ.

Охранял он рубежи,

Как положено, скажи.

Хранит в сердце до сих пор

Силуэт кавказских гор.

И друзей (кого еще то?)

Из спецназа разведроты.

Ранен. Жив. Вернулся в область.

Награжден «За воинскую доблесть»…

Александр Сапожников и депутат законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков. Фото: Личный архив

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