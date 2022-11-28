Александр Сапожников, мэр-доброволец: Стрелять из автомата я не разучился. Каждая пуля - в цель

Мэр Читы Александр Сапожников отправился добровольцем в зону СВО.
Фото: Личный архив
… - Александр Михайлович, спасибо вам за звонок. И, вот пока не забыл - новых снимков не пришлёте мне? Где вы в каске и в бушлате.
- Ну, Александр, давайте завтра, если можно.
Сейчас уже все - я уже в общежитие прибыл. И, потом - это будет единичный снимок. Больше здесь, в части, ничего нельзя снимать.
(Когда в Москве была ночь, новое фото: старший прапорщик Сапожников в бушлате и в каске - я все же получил.)
- Ясно. О, и еще хотел узнать… что же я ещё хотел спросить? А! Чем занимаетесь - об этом тоже нельзя, да?
- Ну, почему? На стрельбище - постоянно.
Тактические - специального назначения - занятия у нас. Медицинские... Выполнение учебных стрельб.
Постоянно - и в субботу, и в воскресенье. Каждый Божий день.
- Вы стрелять-то не разучились?
- Нет. (смеётся)
- Ну, то есть… Сколько очков набираете? (Если можно, в данном случае, так выразиться.)
- Автоматы выдали…
Прямо вот хороший, новый автомат - и пристреливать даже не надо. У меня весь рожок в цель ушел.
- А, то есть, - такая точность! А у вас автомат с собой сейчас?
- Нет, в оружейке. Автомат, пистолет - все там.
- А, вам и пистолет положен. А пистолет какой?
- ПМ.
- А автомат?
- АК-74.
- О, это же самый новый, значит? А вас самого не удивил такой результат стрельбы?
- Нет. Я же каждый год ездил на стрельбище. Держу себя в форме.
- А на фронт когда?
- Первая отправка? Я вам скажу … (Сапожников называет две возможных ближайших даты, называть которые, по понятным причинам, мы не будем. - А.Г.)
…А в этот понедельник ко мне приезжал мой друг, врач, депутат законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков - (см. фото) - передал аптечку, ещё готовит.
И - вот стихи:
Этот мир порою душный,
Но есть друг неравнодушный.
Настоящий патриот
Всех за Родину порвет.
Рос с душою нараспашку.
Парашют, бой рукопашный...
Будто знал он, не иначе,
Для чего был предназначен.
За меня, за вас, за нас
Прошел Северный Кавказ.
Охранял он рубежи,
Как положено, скажи.
Хранит в сердце до сих пор
Силуэт кавказских гор.
И друзей (кого еще то?)
Из спецназа разведроты.
Ранен. Жив. Вернулся в область.
Награжден «За воинскую доблесть»…
Александр Сапожников и депутат законодательного собрания Забайкальского края Алексей Саклаков.
Фото: Личный архив
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