Британская королева отказалась от фрейлин

Королева-консорт Великобритании Камилла. Фото: REUTERS

Жена короля Карла III, королева-консорт Великобритании Камилла решила прекратить существование института фрейлин, восходящего к средневековью. Однако это вовсе не означает, что супруга монарха будет все делать сама – отныне ее будут окружат так называемые спутницы королевы.

Традиция, по которой фрейлины королевы нередко являются представительницами знатных фамилий, восходит к средневековью. Историки отмечают, что личные служанки королев Великобритании частенько оказывались втянутыми в дворцовые интриги, поскольку обладали огромным доверием со стороны своей госпожи, а иногда и значительным влиянием на нее.

Спутницы королевы будут отличаться от фрейлин не только названием, но и рядом функций. Прежде всего, они будут находиться возле королевы реже, в основном – на официальных мероприятиях. Также из их обязанностей исчезла необходимость вести переписку от имени королевы и планировать ее рабочий день.

Британские СМИ отмечают, что должность спутницы королевы не будет оплачиваемой, однако все расходы, понесенные женщинами в ходе выполнения своих обязанностей, будут возмещены.

Впервые шесть спутниц королевы предстанут перед общественностью во время приема, который Камилла на днях организует для участников кампании против домашнего насилия.