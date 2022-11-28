Впервые в истории канадцы останутся без рождественских елок

Всему виной погода и климат, благодаря которым деревья просто не успели вырасти до нужного размера. Фото: REUTERS

В этом году сеть магазинов IKEA объявила, что не будет продавать живые елки перед празднованием Рождества и Нового года в Канаде.

Всему виной погода и климат, благодаря которым деревья просто не успели вырасти до нужного размера.

– Мы не смогли обеспечить необходимые поставки живых рождественских елок для удовлетворения спроса в магазинах. – заявили в сети.

Канадцы вспоминают, что еще пару лет назад в сети IKEA можно было приобрести живую лесную красавицу всего за $25, а иногда бывала возможность разжиться елочкой даром.

Все изменилось в прошлом году – тогда сеть не сумела заключить контракты на поставки достаточного количества деревьев и решила полностью отказаться от их продажи.

В этом году ситуация повторяется. И администрация магазинов решила предупредить своих покупателей заранее, чтобы дать им возможность приобрести елки «на стороне».

Впрочем, в IKEA призывают канадцев не расстраиваться и привыкать к мысли, что живая ель - вовсе не такой уж необходимый атрибут праздника, а сточки зрения защиты окружающей среды его лучше заменить искусственным аналогом, коих в торговой сети будет великое множество. Правда, в этом случае отделаться скромными $25 наверняка не получится.