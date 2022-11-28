Президентская программа подготовки управленческих кадров будет расширена

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Подводя итоги первой пленарной сессии «Президентская программа. Актуализация смыслов», заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что среди предложений собранных в ходе цикла региональных мероприятий, прошедших накануне в 30 вузах-участниках Программы, а также прозвучавших сегодня в выступлениях участников конференции, есть ряд идей, получивших однозначную поддержку со стороны всех заинтересованных сторон.

Прежде всего, предлагается перейти на модульный принцип организации обучения - сделать инструментарий Программы более гибким, давать меньше теории – чтобы управленцы могли быстрее приступать к реализации своих проектов, ввести более короткие тематические программы.

Кроме того, предполагается в рамках Президентской программы проводить регулярный цикл онлайн лекций с известными людьми, политиками, предпринимателями, учеными, которые могли бы посетить все участники Программы во всех вузах.

При организации зарубежных стажировок предполагается развивать кластерные стажировки по направлениям бизнеса, расширить доступ к ним тем, кто не проходил обучение по Программе, но готов реализовывать проекты по наиболее важным сейчас трекам – в том числе в целях импортозамещения. При этом произойдет переориентация с Западной и Восточной Европы на работу с дружественными странами – Евразийским экономическим союзом, Азией, Африкой, Южной Америкой.

Одновременно планируется развивать стажировочные программы на лучших российских предприятиях.

Что касается новых участников Программы, то в их отборе примут участие центры «Мой бизнес», работающие практически 84 регионах страны по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». С помощью этих же центров планируется оказывать помощь выпускникам Программы в поиске новых партнеров для кооперации.

В целом же, с выпускниками Программы предлагается существенно активизировать постпрограммную работу: создать для них краткосрочные программы повышения квалификации для «обновления» знаний, сформировать институт наставничества, привнести новое качество в работу общественных организаций выпускников, выйдя за рамки регионов.

«Эффективная реализация всех этих предложений даст новые кадры для экономики, кадры, которые готовы отвечать на нынешние вызовы, развиваться и осваивать новые навыки, помогать расти другим», - выразила уверенность заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Конференция организована Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр» (ФБУ «ФРЦ»).