Прими участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» и выиграй 1 миллион рублей!

До победы - рукой подать. Источник: mst.mosreg.ru

В вовлечении россиян в активный образ жизни помогает федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Проект реализуется с 2019 года и вносит существенный вклад в создание комфортных условий для занятии спортом. Среди ключевых задач проекта - обеспечение доступности занятии спортом для всех категории населения, развитие массового спорта и спорта высших достижении, спортивного резерва и кадров для отрасли и совершенствование спортивной инфраструктуры. С начала реализации было открыто 397 спортивных объекта и свыше 1500 площадок ГТО.

Если вы сами не просто занимаетесь спортом, но и помогаете это делать другим, Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» - идеальная возможность заявить о себе на всю страну.

КТО ПРОВОДИТ КОНКУРС

Конкурс «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Неважно в каком уголке России вы живете, если занимаетесь интересным и важным спортивным делом. «Ты в игре» поможет грамотно и эффективно развить ваш проект, придать ему глубину и масштаб.

«Ты в игре» пройдет уже в третий раз. Предыдущие два сезона конкурса показали, что это важная и интересная инициатива, ведь на «Ты в игре» приняло участие более 6 600 проектов. Из них в финальные этапы вышли 450. Сейчас стартовал 3 сезон конкурса, и авторы спортивных проектов могут вновь проявить себя.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Главный приз третьего Всероссийского конкурса «Ты в игре» - 1 миллион рублей. Победители в пяти основных номинациях также получат по 300 тысяч рублей.

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть любые яркие и интересные инициативы - независимо от вида спорта, направленности и номинации. Ключевое условие - проекты должны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в активный образ жизни.

Номинации третьего сезона конкурса поддерживают партнеры конкурса: мультиплатформенный оператор Триколор, российский производитель спортивных тренажеров и оборудования «IRON KING». Триколор также оказывает конкурсу информационную поддержку, в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную поддержку конкурсу оказывает «РБК Life» - ваш гид по свободному времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа».

Таймлайн 3 сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

• 25 октября - 23 января – Сбор заявок от участников

• 9 февраля – Объявление лонг-листа

• 10 февраля – Старт народного голосования

• 14 - 28 февраля – Акселератор для участников, вошедших в лонг-лист

• 22 марта-Объявление шорт-листа

• 22 марта - 5 апреля – Акселератор для участников, вошедших в шорт-лист

• 13 апреля – Защита перед Экспертным советом

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Источник: minmolodsport.saratov.gov.ru

Как принять участие в конкурсе «Ты в игре»?

Простые вопросы и ответы

1. ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ТЫ В ИГРЕ»?

• На официальном сайте tyvigre.ru. Сделать это можно до 23 января 2023 года включительно

2. КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

• Физические и юридические лица с онлайн и офлайн проектами.

Главное условие - проект должен функционировать в настоящее время в сфере любительского спорта, отличаться яркой идеей , быть социально значимым, ставить своей целью улучшение качества жизни россиян и в него уже было вовлечено не менее пяти человек. Кроме того, авторы должны хотеть развивать свои проект и увеличивать количество участников.

3. ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ?

• Премодерация - лонг-лист из 250 проектов - шорт-лист из 25 проектов

Заявка проходит премодерацию на случаи ошибок в анкетных данных. А потом она попадет на оценку к двум независимым экспертам. По итогам нескольких этапов конкурса будет сформирован сначала лонг- лист из 250 инициатив, а после - шорт-лист, в который войдут 25 наиболее ярких проектов.

4. КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ?

• Экспертный совет

В Экспертный совет вошли российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели. В их числе министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; президент КХЛ, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов; заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт - норма жизни» Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова; двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, Президент Общероссийской общественной организации «Содружество детско- юношеского биатлона России» Анна Богалий и многие известные олимпийские чемпионы и звезды российского спорта.

Количество видов спорта не ограничено. Источник: minmolodsport.saratov.gov.ru

Номинации Третьего Всероссийского конкурса «Ты в игре»

«ТОЧКА СТАРТА»

Проекты местного, муниципального, регионального уровня. До 500 участников.

«МАСШТАБ»

Проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«ДЕТИ В СПОРТЕ»

Спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятии для детей до 14 лет.

«ТРАНСФОРМАЦИЯ В СПОРТЕ»

Программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

«БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Номинации от партнеров конкурса:

«#НАШСПОРТЗДЕСЬ»

Номинация мультиплатформенного оператора Триколор, за победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш Спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре!».

#СПОРТРЯДОМ

Партнерская номинация с российским производителем спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. В новом сезоне конкурса было принято решение оказать поддержку спортивным проектам, которые реализуют свои проекты на базе инфраструктурных объектов, построенных благодаря Федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Победители номинации получат поддержку и специальные призы от партнера IRON KING.

«МЕДИА»

Специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей ).

«НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»

Номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы от партнеров конкурса.