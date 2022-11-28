«Против масок и ПЦР-тестов!»: в Китае начались народные волнения на фоне крупнейшей волны пандемии

Терпение китайцев на пределе: новая волна ковид-ограничений стала причиной массовых беспорядков. Фото: REUTERS

Сотни демонстрантов вышли на улицы китайских городов в выходные. Активисты протестовали против введения новых ограничений, призванных не допустить вспышки и распространения коронавируса. Для Китая открытые протесты против политики властей нетипичны, и хотя численность митингующих сравнительно небольшая, а ведут они себя, в основном, спокойно, западные СМИ уже поспешили объявить это «политическим кризисом» в стране.

Еще в начале пандемии COVID-19 власти КНР установили в стране политику нулевой терпимости к коронавирусу: жителей регулярно тестировали на наличие вируса, в случае обнаружения отправляли целыми жилыми комплексами или районами на карантин. Несмотря на то, что такая политика сильно била по экономике страны, власти все-таки пошли на ее реализацию и активно прибегают к ней в течение уже трех лет.

По состоянию на утро понедельника протесты прошли в Пекине, Шанхае, Ухане, Чэнду и других городах Китая. К протестующим подключились студенты, проживающие в университетских кампусах и не всегда имеющих право на выход за пределы территории.

Еще в начале пандемии COVID-19 власти КНР установили в стране политику нулевой терпимости к коронавирусу: часто в городах оцепляют целые кварталы. Фото: REUTERS

В Пекине около тысячи митингующих собрались рядом с Третьим транспортным кольцом у реки Лянма.

- Мы не хотим масок, мы хотим свободы. Мы не хотим сдавать тесты на ковид, мы хотим свободы, - скандировали протестующие.

Надо отметить, что в последние дни в Китае фиксируется рекордное число заражений с момента начала пандемии — более 40 тысяч в день, но большинство из них носит бессимптомный характер.

Уличный анализ на ковид в Шанхае. Фото: REUTERS

Как пишет Reuters, акции протеста спровоцировал пожар в многоэтажном жилом доме в городе Урумчи провинции Синьцзян, который был закрыт на карантин. Погибли 10 человек. Власти города в ходе пресс-конференции сообщили, что коронавирусные ограничения не могли помешать эвакуации людей.

Китайские СМИ в свою очередь осудили, что западная пресса критикует политику нулевой терпимости, выбранную руководством КНР. Одной из причин они называют идеологические расхождения между Пекином и Западом, а также разницу во взглядах на российско-украинский конфликт. «Политика нулевой терпимости направлена на то, чтобы сделать ответ на вирус более целенаправленным и научно обоснованным, максимально защитить здоровье людей и свести к минимуму влияние эпидемии на экономическое и социальное развитие», - отмечает Global Times.

По состоянию на утро понедельника протесты прошли в Пекине, Шанхае, Ухане, Чэнду и других городах Китая. Фото: REUTERS

Общее число жертв коронавируса в Китае составляет на сегодня чуть более 5200 человек, в то время как в США погибли 1,09 млн человек, отмечают китайские СМИ, таким образом обосновывая политику властей.

Сообщения о протестах привели к падению индекса китайских акций более, чем на 1% на утренних торгах в понедельник.