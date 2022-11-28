Всероссийский конкурс Министерства спорта вышел на финишную прямую

Муниципалитет Вышнего Волочка приобщает к здоровому образу жизни буквально всех – от дошколят до пенсионеров. Фото: Комитет по физической культуре и спорту администрации Вышневолоцкого городского округа/ ВВТ

В конкурсе приняли участие большие города и малые населенные пункты, организации и сторонники спортивного образа жизни. Минспорта распределило участников по четырем категориям: субъекты РФ, муниципалитеты, региональные СМИ и молодежь. Хотя присланные презентации и отличаются масштабом и форматом, они показали главное: участники конкурса – небезразличные и активные люди!

Например, Игорь Рожнов из подмосковного Дмитрова сначала проводил занятия теннисом для инвалидов-колясочников, а потом в программу реабилитации включил более доступный, но такой же динамичный парабадминтон. Со временем к занятиям подключились дети и взрослые с ограниченными возможностями. Один человек, но он принес в жизнь других людей радость и пользу для здоровья!

А муниципалитет Вышнего Волочка приобщает к здоровому образу жизни буквально всех – от дошколят до пенсионеров. Организованные им соревнования, семейные фестивали, праздники и дни ГТО проходят круглый год, и в них принимают участие все больше жителей округа.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту администрации Вышневолоцкого городского округа

Интересных и важных проектов очень много. В декабре жюри, в которое входят представители Минспорта РФ, общественные деятели, журналисты и спортсмены определят лауреатов конкурса. Их имена будут названы на церемонии награждения в ходе Делового форума, который состоится в Москве 7-9 декабря.