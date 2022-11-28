Как Россия укрепила стратегическое партнерство в Центральной Азии

Корреспондент kp.ru следил за двухдневным визитом депутатов Государственной Думы в Самарканд и Ташкент Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Некогда этот регион называли «Средняя Азия». Звучит слегка пренебрежительно: «средний» — будто никакой… Поэтому сейчас эксперты по геополитике предлагают говорить «Центральная». В смысле — один из самых бурно развивающихся центров континента. Например, в Узбекистане за прошлый год экономический рост составил внушительные 7%, республика входит в десятку мировых экспортёров хлопка и урана.

Неудивительно, что Запад ведёт вокруг региона свою игру. 24 мая Ташкент вместе с соседними столицами посетил зам. госсекретаря США — Дональд Лу. И вот же совпадение: вскоре после этого, 1 июля, в Каракалпакстане — автономии на северо-западе Узбекистана — вспыхнули массовые протесты.

Некогда этот регион называли «Средняя Азия». Звучит слегка пренебрежительно: «средний» — будто никакой… Поэтому сейчас эксперты по геополитике предлагают говорить «Центральная». Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

А вот Россия предлагает странам-союзницам совершенную иную модель — совместный «зонтик безопасности» и экономическое партнёрство. Именно с такой повесткой в Узбекистан приехала делегация депутатов Государственной Думы во главе с Председателем Вячеславом Володиным.

Вячеслав Викторович в таких визитах по линии парламентской дипломатии всегда работает в напряжённом режиме: обычная программа — вылет из Москвы рано утром и возвращение в столицу тем же вечером. Рассиживаться некогда! Но здесь программа заняла целых два дня, 27-28 ноября — потому что Россия уделяет развитию связей с Узбекистаном приоритетное значение.

И это движение носит встречный характер. Ключевая часть визита в Ташкенте — возложение цветов в Парке Победы. Это крупнейший вне России мемориал в честь Великой Отечественной, открытый два года назад президентом Шавкатом Мирзиёевым. Здесь звучат знакомые песни военных лет, и по-русски написано: «Всё для фронта, всё для Победы». Сравните с некоторыми другими странами, где презрение к нашей общей истории «почему-то» сочетается с жесточайшим экономическим кризисом…

Вячеслав Викторович в таких визитах по линии парламентской дипломатии всегда работает в напряжённом режиме Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

А тут — всё иначе.

— Узбекистан входит в число важнейших торговых партнёров России, — отметил Володин на встрече с коллегой, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса, Нуриддином Исмоиловым. — А Россия, в свою очередь, крупнейший внешнеэкономический партнёр Узбекистана. По итогам восьми месяцев текущего года наш товарооборот вырос на 37,3% (превысив $5 млрд — прим. ред.).

В ответ Исмоилов напомнил о «культурной и ментальной близости наших народов» и подчеркнул, что узбекско-российское сотрудничество сейчас на подъёме.

Володин же не ушёл и от особых вопросов:

— Между нашими странами развиваются миграционные процессы, и они происходят на взаимовыгодных условиях, — сказал председатель. — С недавних пор граждане обеих стран на территории России и Узбекистана освобождаются от необходимости регистрации в течение 15 суток со дня приезда. В России находится почти два миллиона граждан Узбекистана, и мы должны делать всё, чтобы основа для самореализации тех, кто хочет приехать в Россию, была закреплена на законодательном уровне.

Так что дружба между Москвой и Ташкентом продолжается, несмотря на все испытания. Нынешней весной, например, после антироссийских заявлений в связи с украинским кризисом был уволен глава МИД Узбекистана — Абдулазиз Камилов. И в эпоху глобальных потрясений понятно: партнёрство для стран с давней исторической общностью — лучший вариант.