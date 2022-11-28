В Кремле объяснили, в чем заключается феномен Владимира Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В понедельник, 28 ноября, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля следующую тему…

… - Дмитрий Сергеевич, два дня назад опубликованы результаты опроса ВЦИОМ и, получается, что Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян, а деятельность его одобряют 75%. Скажите, пожалуйста, считают ли в Кремле такой рейтинг достаточным в нынешних условиях? Почему, на ваш взгляд, он несколько месяцев уже остается таким стабильным и неизменным, несмотря на мечты некоторых странных деятелей, так скажем? И - ориентируется ли сам Владимир Владимирович на эти проценты поддержки?

- Поддержка людей для Путина - это самое главное, - сказал Песков. - Поддержка людей и доверие людей - именно на этом Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу. Он сам неоднократно об этом говорил.

А что касается доверия президенту, то это - традиционно - очень высокие показатели.

Какие-то небольшие нюансировки, такие совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе, мы тоже это фиксируем по итогам опросам социологических служб.

Но в целом, действительно, это такой феномен Путина – высокий уровень доверия населения.

Это говорит о том, что он работает эффективно и, главное, то, что он делает, действительно, отвечает чаяниям людей.

- Спасибо.