Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте: пикантные фото заставят Волочкову безудержно рыдать

Светлана Ходченкова занимается стрип-пластикой 8 лет. Говорит, что стала сильной — укрепила все мышцы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

39-летняя Светлана Ходченкова оригинальным способом опровергла новые слухи о беременности. Артистка удивила поклонников и коллег: Ходченкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором она демонстрирует невероятную растяжку и шпагат. Актриса одной рукой опирается на пол, другой держится за пилон, а ноги раскинула в поперечном шпагате. Красиво и экстремально – повторить такой трюк можно только после нескольких лет занятий растяжкой. Недавно появились очередные слухи о беременности Ходченковой, а она вот так оригинально их опровергла – на такой трюк женщина в положении вряд ли решилась бы.

Самый свежий шпагат на пилоне от Ходченковой. Сложный трюк. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана Ходченкова занялась стрип-пластикой еще в 2014 году перед съемками в фильме «Воин», а продолжила в 2017 году при подготовке к съемкам в сериале «Домашний арест». Ходченкова играла политтехнолога – бывшую стриптизершу, поэтому и освоила Рole dance. Светлана освоила новую дисциплину ради роли: «Я активно занимаюсь портом, в данном случае это танцы на пилоне. Так что ощущала себя как рыба в воде». Но продолжила заниматься и после окончания съемок. Сама Светлана так рассказывала об этом опыте: «По сюжету фильма «Воин» я пытаюсь спасти жизнь своей дочери и для этого использую все доступные средства. Моя героиня хорошо танцует и идет зарабатывать деньги стриптизом. Готовясь к роли, я пошла на стрип-пластику и так увлеклась, что продолжаю ею заниматься после съемок. Во время тренировки подтягивается все тело. Иначе не получится взять и закинуть себя на пилон. Дело даже не в маленьком весе, а в состоянии мышц. Я раньше не понимала, насколько эти девочки, стриптизерши, сильные. Кстати, на съемках я предложила режиссеру трюк. Я забираюсь на шест и, держась за него ногами, опрокидываюсь на пол, хватаю ртом рюмку с алкоголем, выпиваю ее и отбрасываю в сторону. Оказалось, это очень тяжело исполнить. Но все прошло на ура!»

В 2019 году Светлана демонстрировала вот такие достижения на пилоне. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С каждым годом элементы у Ходченковой становятся все сложнее. Последний снимок у пилона вызвал массу откликов и в соцсетях Ходченковой и при обсуждении в телеграм-каналах. Коллега звезды Екатерины Шпица в восторге: «Отпад!» Подписчики иронизируют: «Волочкова сейчас безудержно рыдает»; «Класс! Восторг!»; «В чемпионате на самый крутой шпагат Ходченкова получает золото, а Волочкова серебро». Ходченкова освоила сложнейший вид шпагата, ее длинные ноги выглядят бесконечными, а специальная обувь для занятий на пилоне придает пикантности снимку.