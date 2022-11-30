Торговое место пусто не бывает

Виктор Евтухов: «У нас есть очень хорошие товары, у которых качество выше, чем у ряда иностранных брендов». Фото: Архив «КП»

– Отечественной легкой промышленности в последние годы приходится нелегко. Как отрасль переживает сложные санкционные времена?

– Наш легпром - настоящий боец, который не боится любых вызовов. Отрасль демонстрирует хорошую динамику, невзирая на ужесточившиеся экономические санкции. Производство легпрома каждый год стабильно растет в среднем на 7%. Это больше, чем средний показатель по всем перерабатывающим отраслям.

Что касается 2022 года, то за 9 месяцев (январь - сентябрь) объем отгруженных товаров собственного производства легкой промышленности на внутреннем рынке составил более 800 млрд рублей, что на 18,6% больше показателя того же периода 2021 года.

Почти половину в структуре легкой промышленности России занимает текстиль. Его производство выросло более чем на 11% к аналогичному периоду прошлого года.

Производство одежды, доля которого в легпроме составляет около 40%, выросло почти на треть к аналогичному периоду прошлого года (+28,4%). Больше стали шить одежды из натуральной и композиционной кожи (+21,8%), костюмов и комплектов из текстиля (+19,5%).

Хороший рост мы наблюдаем в производстве кожи и изделий из кожи - плюс почти 23%. Здесь бы я отдельно отметил отечественных обувщиков - за девять месяцев этого года они выпустили 123,5 млн пар обуви (+5,5%).

Воспользовались моментом

Очевидно, что российские производители текстиля, одежды и обуви стали наращивать объемы производства и активно развиваться, после того как на рынке приостановили деятельность многие крупные международные компании. У отрасли открылось окно возможностей, и она этим пользуется. Оборот российских предприятий легкой промышленности за январь - сентябрь 2022 года - почти 970 млрд рублей. Средний темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 31,4%, что, конечно, вселяет оптимизм.

Так что это не отечественная легкая промышленность в период санкций переживает сложные времена, а те международные бренды, которые уходят с нашего рынка и теряют здесь многомиллиардные доходы.

– Российские предприятия готовы расширять производство, активнее выходить на рынок. Но вот вопрос: а готов ли к этому отечественный ритейл, который раньше отдавал предпочтение зарубежным маркам?

– Действительно, российские бренды одежды, обуви и аксессуаров до недавнего времени хоть и были представлены практически во всех торговых объектах, но в глазах потребителя оставались в некой тени иностранных массмаркетов. Хотя у нас есть очень хорошие товары, у которых качество выше, чем у ряда иностранных брендов. При этом цена в некоторых сегментах у российских брендов ниже.

Сейчас в связи с приостановкой деятельности международных брендов у наших производителей есть возможность зарекомендовать себя, еще раз показать свой товар лицом российскому потребителю. В самом начале происходящих событий мы предвидели, что сильные российские производители воспользуются ситуацией и активно начнут замещать ранее затмевающих их иностранных конкурентов.

Россия - очень интересный рынок. Я не могу сказать, что директор Inditex плакал, но очень сильно расстраивался в связи с уходом из России. Потому что только один магазин Zara в нашей стране давал чуть ли не самую большую выручку в Европе. То же самое можно сказать про IKEA. Мы тоже много общались. Руководство компании признает, что уход из России - это серьезный минус для развития этого крупного предприятия в целом. Сейчас, я знаю, уже есть несколько компаний, которые один в один не скопируют стратегию IKEA, но, думаю, найдут возможность, чтобы предложить нашим потребителям интересную продукцию, которая прежде продавалась через эту сеть.

Или вот еще примеры, причем не надо далеко ходить. В непосредственной близости к нашему ведомству находится торговый центр «Афимолл». На торговых площадях приостановивших свою деятельность иностранных брендов открылось сразу несколько успешных российских. Только в одном этом торговом центре работают уже 24 магазина российских марок.

В торговых центрах открываются «универмаги российских дизайнеров». Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Можете привести примеры удачных коллабораций?

– Я бы отметил формат «универмага российских дизайнеров». Это единое торговое пространство на площади 1000 - 2000 квадратных метров, без границ, с общей кассой и зоной примерочных. Собственники, чаще всего это владельцы торговых центров, вкладывают в открытие таких универмагов достаточно небольшие деньги, поэтому арендная плата для дизайнеров, которые хотят продавать здесь свою продукцию, вполне посильная. Сейчас активно развиваются и открываются такие универмаги, как SLAVA, Trend Island и др. Возьмем универмаг «Телеграф» в том же «Афимолле», который я сегодня упоминал. На почти тысяче квадратных метров представлены 90 брендов российских дизайнеров. За такими форматами будущее.

Посмотреть, пощупать, примерить

– Вы уверены, что производителям еще интересно работать в офлайне? В последние годы многие делали ставку на онлайн-продажи...

– Развитие онлайн-продаж через маркетплейсы уже не такое стремительное и активное, как еще год назад. Традиционный классический ритейл остается притягательным. Покупатели все-таки хотят вещь посмотреть, пощупать, примерить, прежде чем приобрести. Хотят иметь возможность обойти несколько магазинов, чтобы сравнить и выбрать. Кроме того, человек, пришедший в торговый центр, может получить не только конкретную вещь, за которой пришел, но и сопутствующие услуги - поесть, отдохнуть, развлечь детей. Поэтому офлайн-ритейл и сегодня остается одним из основных каналов сбыта для российских производителей. И сейчас то самое время, когда в период простоя западных конкурентов российским брендам нужно активнее работать с потребителем.

– Но занять освободившиеся торговые площади международных брендов еще не значит сохранить за собой поток их покупателей. С какими проблемами пришлось столкнуться брендам и ритейлерам?

– Да, многие из российских марок либо работали в симбиозе с каким-то крупным западным брендом и «сидели» на его трафике, либо дополняли его предложения и поэтому находились по соседству. И получали своих покупателей за счет тех людей, которые проходили мимо и заходили к ним. Когда часть «якорных» брендов ушла, а часть стоит закрытой, им, конечно, стало сложнее.

С другой стороны, освободились сотни тысяч квадратных метров коммерческих площадей, которые можно занять на более выгодных для себя условиях: получить лучшие ставки на аренду, например. То есть для российских брендов сейчас лучшее время.

Кстати, движению отечественной продукции в ритейл отчасти способствует и блокировка Инстаграма в России - ведь прежде некоторые российские бренды широко использовали возможности этого ресурса для организации продаж. Теперь эти компании пришли в торговые центры и открыли офлайн-магазины.

Есть нюанс - у наших брендов не всегда есть широкая линейка форматов магазинов, заточенных под разный ассортимент. Если посмотреть на те магазины, которые сейчас закрыты или приостановлены, то в основном это магазины площадью от 400 до 2000 квадратных метров. Арендодатель хочет сдавать их целиком, не нарезая на какие-то мелкие сегменты, но тем не менее уже идет навстречу, активно подстраивается под российские бренды, разрабатывая и предлагая разные форматы размещения. Но тут и самим брендам необходимо быть более подвижными, менять свои стратегии под формат массмаркетов, что они уже в принципе начали делать и успешно.