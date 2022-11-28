Россия нарушила «правила игры Вашингтона»: Владимир Путин объяснил, как

В России сейчас проходит форум сотрудничества с Казахстаном. В Москву на встречу с Владимиром Путиным прилетел глава соседней страны Касым-Жомарт Токаев. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ох, не зря товарищ Сухов любил повторять: «Восток – дело тонкое». Когда Запад ввел против нас ядерные торговые санкции, многие среднеазиатские политики быстро заявили, что нарушать правила Вашингтона и Брюсселя ни в коем случае не будут. У нас еще многие с тоской подумали: «Мы с вами дружили, а вы с нами так».

Но, как известно, одно дело сказать, а совсем другое – сделать.

В России сейчас проходит форум сотрудничества с Казахстаном. В Москву на встречу с Владимиром Путиным прилетел глава соседней страны Касым-Жомарт Токаев. Политики на конкретных цифрах показали, как выполняется западное торговое эмбарго по-настоящему.

- 76 из 89 субъектов страны установили прямые торговые связи с партнерами в Казахстане. На 35% вырос торговый оборот в прошлом году и еще на 9% в этом, - перечислил глава страны.

Он добавил, что отечественный бизнес инвестировал в соседскую экономику 17 млрд. долларов. Общие проекты есть в машиностроении, промпроизводстве, атомной энергетике.

- У нас работает 17 тысяч компаний с российским участием. Инвестиции только растут - мы сделаем все для обеспечения их безопасности, - в ответ пообещал Токаев.

- По данным ВТО, самые развитые страны увеличили взаимные экспортные ограничения. Страны G20 ввели 47 ограничительных мер на товары с общим оборотом на 160 млрд. долл. Сотрудничество между Казахстаном и Россией отличается от глобальных тенденции, - добавил он.

Про параллельный импорт не было сказано ни слова. Но вице-премьер Алексей Оверчук на встрече рассказал, что планируется расширение 30 из 50 пограничных пунктов пропуска! То есть, власти обеих стран явно готовятся к резкому росту товарооборота.

И ладно бы у нас с одним Казахстаном росла торговля. Как оказалось, мы вовсю развиваем новые торговые пути в третьи страны.

Министр торговли Казахстана Серик Жумангрин напомнил, что в этом году Россия отправила товарный поезд со стройматериалами в Индию. Маршрут идет через Казахстан, Туркменистан и Иран до торгового порта в Аравийском море. А там по воде и до конечной точки не далеко.

Маршрут называется север-юг. Правда, пока половина времени доставки уходит на пересечение границ и бюрократию. Но политики верят в будущее этого торгового пути – он в два раза короче, чем если плыть через Суэцкий канал.