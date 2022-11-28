Росгвардия: редкий беспилотник ВСУ долетит до середины Днепра

Фото: пресс-служба Росгвардии

За неделю артиллерийские подразделения Росгвардии выполнили около тысячи огневых и тактических задач.

«Росгвардейцы нанесли огневое поражение по 10 пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», - сообщили в Росгвардии.

Идет борьба с беспилотниками, которые пытаются долететь до левого берега Днепра и Каховского водохранилища. Не все долетают даже до середины Днепра.

В ведомстве отметили, что за неделю огнем артиллерии подавлены более 120 таких целей. Кроме того, росгвардейцам удалось засечь и пресечь работу 2-х операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.