«Аурусов Комендантов» в продаже пока нет, серийный выпуск начнется в Елабуге в 2023 г.оду, но уже принимаются заявки с поставкой в конце лета. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В России начался серийный выпуск отечественного внедорожника Aurus Komendant (Аурус Комендант). Это красивый и мощный зверь, не лишенный при этом изящества. Пропорции в чем-то повторяют линии таких кроссоверов, как, например, новый Nissan Qashqai, но если японский можно сравнить с подростком, в котором просматриваются какие-то задатки, то наш — это уже набравший вес заматеревший лидер, которому по силам держать полмира под контролем. Такие ассоциации усиливает и возможность установки в кузове бронированных листов.

Внешне особой брутальности добавляет решетка радиатора. Она ни под что не стилизуется, как например, в BMW, где решетка напоминает раздувающие ноздри хищного животного, и не камуфлируется перегородками и значком с логотипом, как это делает, например, Mersedes-Benz. У нашего «Ауруса Коменданта» это огромная зловещая всепоглощающая черная дыра, и горе тому, кто попадется на пути этой полноприводной махины массой 3,5 тонны. При этом до 100 км в час она разгоняется за космические 6,5 секунды, а максимальная скорость - 220 км/час. А почти 600 «лошадей» вытягивает двигатель объемом 4,4 л. У Rolls-Royce, например, такую мощность обеспечивает движок на 6,8 литров. Правда английский аристократ разгоняется до сотки побыстрее нашего — за 5,1 сек.

Плавность разгона у «Ауруса Коменданта» обеспечивает 9-ступенчатая коробка-автомат. Кто-то скажет: излишество, мол, и на 7 ступенях машина идет плавнее некуда, но на то он и премиум-классс, чтобы всего было с избытком.

Кстати, откуда коробка? А наша, вестимо!

- Автоматическая коробка передач для автомобилей Aurus изготавливается на российском предприятии «Kate», - сообщили автору в автосалоне, торгующем этими машинами.

Да, есть такое предприятие — с площадками в Москве и Калининграде. Первый российский разработчик и производитель автоматических коробок передач, гибридных и электротрансмисси. Кстати, ожидается, что «Аурус Комендант» практически полностью будет состоять из отечественных комплектующих. К дополнению к традиционному двигателю авто оснащен еще и электрическим.

У представительских машин не будет никакого «неполного комплектования».

- Все машины идут с подушками безопасности, ABS и другими заявленными системами, - подтвердили в салоне.

А системы эти - контроль слепых зон, камера кругового обзора, предупреждение о сходе с полосы, распознавание пешеходов и т.д. Может быть, разноцветных огоньков в салоне поменьше, чем в китайских моделях, но это и понятно - реальному классу люкс должна быть присуща некоторая консервативность.

Внутри автомобиль поражает роскошью — натуральный кожа и деревянный шпон, современные мультимедийные системы, раскладывающиеся столики, сиденья с массажем, минибар с охлаждением, подстаканники с подогревом... Абсолютный комфорт. Ради него даже отказались от 3-го пассажирского места в заднем ряду. Два комфортабельных кресла, а между ними широкий подлокотник с вмонтированными столиками и подстаканниками.

Чего в автомобиле нет — так это панорамной крыши. И функции буксировки.

- Ну не сможет владелец «Ауруса Коменданта» тащить за собой катер, яхту или фургон «Скиф», - соглашается в разговоре с KP.RU автоэксперт партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - Но у него и задач таких не будет. Это же представительский автомобиль, и пусть класс внедорожника не вводит в заблуждение. Время не стоит на месте, и сейчас представительскими считаются не только традиционные седаны, но и внедорожники. Такой стиль. Это вовсе не значит, что машина создана для преодоления непроходимого бездорожья, хотя ее параметры позволяют это сделать.

Обращает на себя внимание и небольшая разница между снаряженной и полной массой автомобиля — всего 260 кг. То есть если усядутся четверо крепких мужиков, то будет, получается, перевес.

- Ничего не будет, машина, естественно, не развалится — просто так прописали, чтобы оставаться в классе легковых автомобилей, - пояснил Моржаретто.

Есть ли у российских автомобилей такого класса будущее — эксперт надеется, что да.

- Должна быть обеспечена широкая линейка Aurus, и пока все заявленные обещания выполняются, - говорит Моржаретто. - Есть лимузин седан и кабриолет, появился внедорожник. К нему есть интерес, имеются заказы со стороны госструктур и представителей крупного бизнеса. Слышал, что есть и заказы из арабских стран. А дальше марка должна нарабатывать авторитет. Мы понимаем историю Rolls-Royce или Bently, это традиции и болкее чем столетняя история.

Как сообщили в автосалоне, базовая (то есть минимальная) стоимость Aurus Komendant составит 33,7 млн руб. Это раза в два дешевле, чем тот же Rolls-Royce.

«Аурусов Комендантов» в продаже пока нет, серийный выпуск начнется в Елабуге в 2023 г.оду, но уже принимаются заявки с поставкой в конце лета — начале осени 2023 года. Планируется, что будет выпускаться до 5 тыс. авто в год.

Кстати, служебный автомобиль Владимира Путина — именно Aurus. Только модель другая — Senat.

- Я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам, - так оценил президент автомобили Aurus.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ Aurus Komendant

Объем двигателя 4,4 л

Мощность 598 л.с.

Крутящий момент 880 Нм

Дорожный просвет 215-260 мм

Габариты (длина, ширина, высота) 5380х2004х1820 мм

Масса

снаряженная 3235 кг

максимальная 3495 кг

Шины 255/55 R20

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