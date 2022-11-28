Фронт прорван, ситуация близка к окружению: даже в США признали страшные потери ВСУ после начала наступления России

Hаши подразделения теснят подразделения ВСУ на всех направлениях Фото: REUTERS

В боях под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой области украинские военные несут потери, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на врачей и очевидцев. По данным издания только в пятницу, в местные госпитали поступили около 50 человек, в четверг — 240.

Цифры не секретные, так как в минувшую пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что войскам удалось ликвидировало за сутки более 300 иностранных наемников, преимущественно поляков. И это не считая 220 солдат и офицеров ВСУ. И это только за сутки.

NYT также сообщает, что в последние дни Киев направил дополнительные силы ВСУ под Артемовск, в том числе части спецназа и территориальной обороны.

Но вот сегодня стало известно, что далеко не все они добрались до передовой. Более 100 военнослужащих были уничтожены во время посадки в железнодорожный состав в районе станции Моисеевка Днепропетровской области. И это не бойцы теробороны или резервисты, а кадровые танкисты.

В это время наши подразделения теснят подразделения ВСУ на всех направлениях. Атаки отбивают, а потом не дают занять прежние позиции. Отодвигают врага все дальше и дальше артиллерией и авиацией. Сейчас, в условиях распутицы это оптимальное решение.

Больше работают высокоточным оружием. И работают вполне успешно: подразделения Минобороны научились перехватывать управляемые ракеты «HARM» и снаряды «Excalibur». Это говорит о том, что наши ученые и специалисты за время ведения специальной военной операции изучили и сумели взломать электронную начинку натовских ракет и снарядов.

Как только земля подмерзнет, станет возможной переброска техники. И тогда ВСУ может понести еще большие потери. Сейчас бои идут уже в центре Артемовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских войск в наступлении непосредственно в окрестностях Артемовска. По его словам, союзные силы близки к тому, чтобы взять в оперативное окружение подразделения украинской армии в городе.

"Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ситуацию в зоне специальной военной операции радио «КП» прокомментировал Александр Иванович Жилин, военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем: «С одной стороны идут очень тяжелые бои. Вооруженные силы России пытаются освободить ряд населенных пунктов в пригородах Донецка. Интенсивность боев зашкаливает, что приводит к еще большим потерям со стороны ВСУ. Публикация, которой раньше и быть не могло, появилась после того, как политические силы в США стали опять требовать увеличить поток ассигнований на закупку вооружений для украинской армии. И все это на фоне конфронтации между республиканцами и демократами. Мы не можем сейчас точно спрогнозировать события на передовой. Самое главное, как будет выстроена стратегия для достижения конечного результата. Я за то, чтобы констатировать события по факту».

Жилин также подчеркнул, что «погода играет значительную роль, так как когда земля раскисает, бронетехника тонет в грязи, и одна из главных задач сегодня одеть личный состав, перевести полностью на зимнюю форму. Зима должна стать нашим союзником».

И погода уже работает против ВСУ и Зеленского. Зацикленные на иностранном оружии и деньгах киевский режим не позаботился о передвижных госпиталях, медицинском оборудовании, необходимых медикаментах, а главное - бригадах квалифицированных врачей и фельдшеров.

На Украине уже не первый месяц фиксируется лавинообразный рост числа инвалидов, которые также приравниваются к невосполнимым потерям. Они уже никогда не смогут встать в строй.

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