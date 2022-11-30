Эдуард Артемьев писал музыку для Никиты Михалкова подшофе

30 ноября исполняется 85 лет знаменитому композитору, автору песни «Мой дельтаплан» и сотни других великих мелодий Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первое воспоминание о его музыке – «Свой среди чужих» и уезжающая «Раба любви». Потом – «Девочка и дельфин», гениальный мультфильм, на который я специально ходила в кинотеатр. Плакала всегда. Даже боюсь пересматривать.

Эдуард Артемьев, рожденный в 1937 году в Новосибирске, где родители (москвичи) были проездом, кажется ребенком, лишенным детства. Частые перемещения отца по стране и отсутствие друзей, ранние композиторские сочинения – это то малое, что мы знаем. А в 1953 году Артемьева-подростка отправляют к дяде в Москву, и начинается этап профессионального обучения музыке. Потом возникают отношения с пианисткой Изольдой, наставницей студентов-композиторов Московской Консерватории. Именно она стала единственной музой Эдуарда Артемьева, матерью его сына Артемия Артемьева и бабушкой его пяти внуков. К сожалению, Изольда Артемьева покинула этот мир три года назад.

Несмотря на вполне классическое музыкальное образование, Артемьев стал пионером электронной музыки. Он познакомился в 60-е с Евгением Александровичем Мурзиным – создателем одного из первых в мире электронных синтезаторов АНС. И это была революция в музыке. Но, конечно, главное, что знает про Артемьева обычный человек, даже иногда не ведая о фамилии композитора – музыка к кино и песню «Полет на дельтаплане».

Самая популярная мелодия – из финала «Своего среди чужих», которая использовалась даже при закрытии Олимпийских игр в Сочи. Фото: Овчинников Александр, Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС

С ТАРКОВСКИМ: ДЕТСКАЯ ДУДОЧКА ДЛЯ СТРАХА

Осенью 1970 года Андрей Тарковский передал Эдуарду сценарий «Соляриса».

- Как я скоро понял, - вспоминает Артемьев, - ему была нужна даже не музыка, а музыкально организованный звукошумовой ряд.

Но Эдуард Николаевич все же сочинил для «Соляриса» не только шум: его собственные «непрошеные» музыкальные номера тоже вошли в фильм. Потом было «Зеркало». И опять говорил режиссер про «звукошумовой ряд». Но стало понятно, что недостаточно этого: да, налетает ветер, раскачивает ветки деревьев. Стоит мальчик. Только нужно передать настоящие детские страхи, а электронные тембры не подходили.

- Андрей мучился, не находил себе места, - рассказывал Артемьев. – Я тоже нервничал. И вдруг его осенило – детская дудочка! Мы записали ее, и ее звук, пугающе чистый, хрупкий и беззащитный, чудесным образом лег на изображение».

А вот для «Сталкера» было четкое задание, но не было никакого представления, как все осуществить. Замысел: соединить в фильме Восток и Запад, которые могут только сосуществовать, но не поймут друг друга никогда. И тогда для средневековой мелодии позвали музыканта из Армении, использовали прием индийской музыки и европейскую флейту, а потом все пропустили через синтезатор.

Описывая работу с Тарковским, Артемьев признается: «В своей музыке я, заряженный его состоянием, также старался передать то звенящее, вибрирующее, напряженное чувство, которым наполнены его фильмы. Возможно, именно поэтому то, что я написал для Тарковского в кино, отличается от того, что я делал для других режиссеров».

У Артемьева в фильмографии – около 150 работ. Фото: Иван ПРОХОРОВ

С МИХАЛКОВЫМ: УБЕЙ ЕГО, ШИЛОВ, УБЕЙ!

И для других режиссеров делалось немало. Тройка лучших картин у Никиты Сергеевича – «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви» и «Родня» - тесно связаны с Артемьевым.

Самая популярная мелодия – из финала «Своего среди чужих», которая использовалась даже при закрытии Олимпийских игр в Сочи. Про кино говорили, что это «красный вестерн», а работу Артемьева сравнивали с музыкой Морриконе. Сочинялась же музыка не под просмотром спагетти-вестернов, а под алкогольными парами: Эдуард Николаевич пил с Никитой Михалковым в ресторане Дома Кино. Михалков твердил, что ему нужна «мелодия воспоминания». Артемьев пошел домой, сел к роялю и сыграл. Ноты записывал чуть ли не в ошалении, чтобы утром не забыть.

Главную тему «Родни», вышедшей на экраны в 1881 году, сегодня знают все. Дело в том, что в кино это инструментальная музыка, там Нонна Мордюкова гуляет по парку, ездит на каруселях, фотографируется в будочке со спутником. Но была и другая очень активная, не киношная, женщина: Джульетта Максимова, редактор с радио «Маяк», которая решила записать песню для Валерия Леонтьева. Поэт Николай Зиновьев сочинил текст про дельтаплан, Леонтьев спел.

Он недолюбливал эту песню. Может, потому что песня была навязана, чтобы доказать начальству на радио, что Валерий хороший вокалист. Но он заметил: на всех концертах, включай «Дельтаплан» в программу или нет, его требуют. В 1983 году композиция стала лауреатом конкурса «Песня года», и дальше никакие «Ты меня не забывай» уже не могли выветрить из слушателя «наивно это, и смешно, но так легко моим плечам»…

Сам Артемьев говорил про песню тоже довольно равнодушно. В стиле – «ну, пусть». Возможно, ему нравилось, как музыка говорит сама без себя, без слов и эстрадных огней.

С КОНЧАЛОВСКИМ: ЧАРТЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Старший брат Никиты – Андрон Михалков-Кончаловский – очень часто вмешивался в процесс сочинения музыки. Он получил неплохое музыкальное образование и был уверен, что все знает лучше и четче всех. Но вряд ли он мог представить себе судьбу финальной темы из «Сибириады».

Тогда считалось, что тема призвана раскрыть покорение Сибири. Называлась она «Поход». Но сейчас она – визитная карточка каждого дня космонавтики. Композиция на основе музыки Артемьева «Воскрешение» была создана ростовской группой «ППК» в 2000 году. И вот на радио BBC композиция попадает в ротацию, и сразу же занимает третье место в национальных чартах Великобритании. Через год это самый известный трек из России. Он становится золотым, продано огромное количество копий, а музыку в выступлениях используют самые известные мастера электронной музыки.

«Комсомольская правда» искреннее желает здоровья и успехов Эдуарду Николаевичу Артемьеву, хотя он и пообещал, что больше музыку писать не будет. Только вот выйдет на экраны у любимого Никиты Михалкова следующий фильм. «Шоколадный Револьвер»… А дальше будем ждать.

Несмотря на вполне классическое музыкальное образование, Артемьев стал пионером электронной музыки. Фото: Иван ПРОХОРОВ

ДРУГИЕ ФИЛЬМЫ

У Артемьева в фильмографии – около 150 работ. Выбрать трудно, однако назовем несколько.

«Чисто английское убийство»

«Баба-Яга против»

«Человек-невидимка»

«ТАСС уполномочен заявить»

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»

«Курьер»

«Визит к Минотавру»

«Город Зеро»

«Похождения Чичикова»

«Лимита»

«Утомленные солнцем» (1 и 2)

«Сибирский цирюльник»

«Водитель для Веры»

«Доктор Живаго»

«Легенда N 17»