В Новгородской области в восемь раз вырастет число людей, за которыми ухаживают на дому

Фото: телеграм-канал губернатора Новгородской области Андрея Никитина

«Надомное социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов в Новгородской области переходит на новый, современный уровень», – написал Андрей Никитин в своем телеграм-канале.

Глава области пояснил, что по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Новгородская область вошла в число пяти регионов, где будет в разы расширен охват жителей услугами долговременного ухода. В пакет входит 50 услуг. Для каждого человека, который нуждается в постоянной поддержке окружающих, услуги подбираются индивидуально. В такой пакет помощи может входить приготовление и помощь в приеме пищи, проведение необходимых гигиенических процедур для человека, прогулки, помощь в выполнении назначений врача, приеме лекарственных препаратов и проведении медицинских процедур, обеспечение техническими средствами реабилитации.

Андрей Никитин добавил, что сейчас комплекс услуг на дому для 295 жителей региона предоставляют 170 помощников по уходу. К концу следующего года ежедневным уходом будет охвачено почти 2200 пожилых людей и инвалидов. Таким образом, число таких жителей области вырастет почти в 8 раз.

«Объем средств федерального бюджета будет увеличен в 10 раз – с 72 миллионов рублей в текущем году до 743 миллионов рублей в следующем. Будет создано 1300 новых рабочих мест для помощников по уходу. Уже сейчас ведется подбор желающих трудоустроиться в региональную «службу сиделок». Они пройдут профессиональное обучение, получат необходимые навыки. Их можно будет узнать по специальной форме, которая разработана именно для них, исходя из практики работы», – отметил Андрей Никитин.

Губернатор Нижегородской области поблагодарил Президента и Правительство России за поддержку инициативы комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» и выразил уверенность, что этот очень важный для людей проект поэтапно будет масштабирован на всю страну.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Решение социальных вопросов является безусловным приоритетов Андрея Никитина. Одним из важнейших вопросов является поддержка семей с детьми.

На днях во время поездки губернатора в Парфинский район к Андрею Никитину обратилась молодая женщина София Дмитриева с вопросом о продлении действия регионального капитала «Первый ребенок».

Глава области заверил девушку, что региональный капитал точно будет продлен минимум на три года.

«Более того, мы увеличим сумму выплаты до 150 тысяч рублей, а затем каждый год будем индексировать. Соответствующий законопроект областная Дума должна рассмотреть в декабре. Уверен, что коллеги нас поддержат», – заявил Андрей Никитин

Губернатор отметил в своем телеграм-канале, что благодаря капиталу молодые семьи смогут улучшить жилищные условия или оплатить услуги в организациях, где ребенок обучается по дошкольным образовательным программам.

«Обязательно подумаем над расширением возможностей его использования. Поддержка семей с детьми - наш безусловный приоритет. От этого зависит будущее региона», - написал Андрей Никитин.