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Звезды28 ноября 2022 15:20

Захватывающий советский вестерн «Неуловимые мстители» отреставрировали до качества 4K

Теперь фильм можно смотреть совершенно бесплатно
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Теперь фильм можно смотреть совершенно бесплатно

Теперь фильм можно смотреть совершенно бесплатно

Приключенческая картина Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» про «красных дьяволят» стала доступна в суперкачестве. Специалисты концерна «Мосфильм» отреставрировали работу и выложили в общий доступ на канале в YouTube.

— Любимый многими поколениями зрителей фильм, снятый по мотивам повести «Красные дьяволята» о приключениях четырех подростков в годы Гражданской войны, доступен для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К, — сказано в сообщении компании.

Теперь, если позволяют возможности компьютера или телевизора, каждый желающий может посмотреть снятый на пленку советский боевик совершенно бесплатно.

Напомним, фильм «Неуловимые мстители» был снят за шесть месяцев в 1966 году. По сюжету в годы Гражданской войны на юге Украины появляется банда, которая грабит жителей бедного села, не признавая советскую власть. Им наперекор начинают действовать «Неуловимые мстители» — четверо отважных и молодых партизан: Валерка (Михаил Метелкин), Данька (Виктор Косых), Ксанка (Валентина Курдюкова) и Яшка-цыган (Василий Васильев).

КультураКультура: кино