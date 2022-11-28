Захватывающий советский вестерн «Неуловимые мстители» отреставрировали до качества 4K

Теперь фильм можно смотреть совершенно бесплатно

Приключенческая картина Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» про «красных дьяволят» стала доступна в суперкачестве. Специалисты концерна «Мосфильм» отреставрировали работу и выложили в общий доступ на канале в YouTube.

— Любимый многими поколениями зрителей фильм, снятый по мотивам повести «Красные дьяволята» о приключениях четырех подростков в годы Гражданской войны, доступен для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К, — сказано в сообщении компании.

Теперь, если позволяют возможности компьютера или телевизора, каждый желающий может посмотреть снятый на пленку советский боевик совершенно бесплатно.

Напомним, фильм «Неуловимые мстители» был снят за шесть месяцев в 1966 году. По сюжету в годы Гражданской войны на юге Украины появляется банда, которая грабит жителей бедного села, не признавая советскую власть. Им наперекор начинают действовать «Неуловимые мстители» — четверо отважных и молодых партизан: Валерка (Михаил Метелкин), Данька (Виктор Косых), Ксанка (Валентина Курдюкова) и Яшка-цыган (Василий Васильев).