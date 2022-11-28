Коллега взмолилась из-за исчезнувшего мужа больной раком Анастасии Заворотнюк: "Помогите найти Петра Чернышева"

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Муж Анастасии Заворотнюк давно не появляется на публике, не дает интервью и всего себя отдает любимой жене. При этом поклонники, пристально следящие за жизнью Петра Чернышева, знают, что он работает на износ, чтобы обеспечить больной раком актрисе хороший уход. Фигурист вот уже несколько лет выступает в шоу Татьяны Навки, исполняя главные партии в ледовых спектаклях. Меж тем, похоже, со своими прошлыми знакомыми спортсмен порвал все связи.

Бывшая партнерша мужа Анастасии Заворотнюк потеряла Петра Чернышева. Долгие годы Наоми Ланг тренировалась и выступала в паре с красавцем-спортсменом. После завершения карьеры они поддерживали общение. Однако теперь ситуация в корне изменилась.

Ланг рассказала, что Чернышев буквально пропал. Фигуристка очень переживает. Она попросила друзей помочь ей.

"Пожалуйста, помогите мне найти его! Уже почти два года в мой день рождения мы не общаемся. Этот парень был мне братом с 18 лет, и я считаю его родным. Хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо!", - взмолилась 43-летняя фигуристка.

Напомним, Анастасия Заворотнюк не появляется на публике вот уже три года. Родные трепетно оберегают измученную недугом женщину. Актриса, которой диагностировали рак мозга, не может обходиться без посторонней помощи. Поэтому мама звезды вынуждена постоянно находиться рядом. Петр Чернышев проводит с любимой женщиной все свободное время. Кроме ого, фигурист сейчас делает все для того, чтобы заработать денег на дорогостоящее лечение любимой.