Земли не должны пропадать впустую: участки сельхозназначения можно будет получить в аренду без проведения торгов

Мишустин назвал агропром одним из самых успешных секторов российской экономики. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Россия обеспечивает свои потребности в продовольствии и при этом находится в числе ведущих мировых производителей сельхозпродукции. Этот тренд нужно сохранить. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Сельское хозяйство - один из самых успешных секторов нашей экономики, где мы практически ежегодно видим новые рекорды, - отметил премьер.

Один из способов увеличить урожаи (кстати, в этом году в России рекордный сбор зерновых - свыше 150 млн.т.) - это вовлекать в оборот земли сельскохозяйственного назначения. Ранее правительство уже поддержало запуск одноименной госпрограммы. Она рассчитана до 2030 года. В этом году на нее направят более 25 млрд.руб., а в следующем - более 38 млрд.руб.

Как рассказала на совещании вице-премьер Виктория Абрамченко, по итогам года за счет мелиоративных мероприятий будет сохранено и возвращено в оборот около 400 тысяч гектаров земель. Это позволит увеличить производство сельхозпродукции минимум на 2 млн.т к концу 2023 года.

Виктория Абрамченко также рассказала о законодательных изменениях в вопросе регулирования оборота сельхозземель. Так, с 1 января 2023 года крестьянские хозяйства смогут получить участки из земель сельхозназначения в аренду без проведения торгов на срок до 5 лет.

- Важно обеспечить доступность таких участков для малых предпринимателей. Земли, пригодные для сельского хозяйства, не должны пропадать впустую. У людей, которые готовы заняться агробизнесом, должна быть возможность их быстро использовать,

Кроме того, до конца года будут приняты еще два законопроекта. Первый направлен на устранение лазеек для недобросовестных собственников сельхозземель, которые долгое время их не используют. Такие участки нельзя будет перепродать, чтобы уйти от ответственности. Второй законопроект решит проблему с вовлечением в оборот невостребованных земельных долей. В частности, они смогут легально предоставляться в аренду, а с 1 января 2025 года будут признаны муниципальной собственностью.