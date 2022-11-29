В администрации Энергодара заявили, что территория Запорожской АЭС остается под контролем российских военных Фото: EAST NEWS

Будут ли переселять киевлян в пригороды

Виталий Кличко, мэр украинской столицы, предупредил, что жители должны быть готовы к частичной эвакуации в пригороды. Но успокоил, что переселять киевлян на запад страны или за ее пределы пока не планируется. Градоначальник предложил горожанам запастись технической и питьевой водой, запасами пищи, которую можно готовить без электричества, теплой одеждой, заряженными ноутбуками и пауэрбанками. Ну и добавил, что в случае плохого сценария (а возможен хороший?), было бы недурно, будь у каждого киевлянина возможность поехать на дачу, где есть вода и печь, либо к своим знакомым (у которых это точно есть). Рыть колодцы на Подоле и жечь учебники с партами на Крещатике пока не предлагается — уже неплохо.

Генерал-десантник рассказал о планах по Крыму англичанам

Михаил Забродский, экс-командующий самостийных ВДВ, раскрыл британскому изданию The Economist «страшную тайну». Генерал-лейтенант шепотом рассказал английским журналистам, что в Киеве давно и тщательно готовят операцию по возвращению Крыма к 2023 году. Правда, конкретных сроков начала операции не выдал даже посланцам Туманного Альбиона. Но, поскольку до наступления означенного года остался всего месяц, мог бы шашкой рубануть: мол, «десантируемся в декабре»! Но Забродский, таинственно щуря глаз, добавил только, что сначала надо «выиграть много сражений», а попусту трепаться о планах в соцсетях и на ТВ не стоит. Этот полководец, окончивший инженерно-космическую академию в Питере и пять лет отслуживший по контракту в ВС РФ, потом, оказавшись в 95-й аэромобильной бригаде ВСУ, похоже, при неудачном десантировании приземлялся головой. И не раз — и не только в зоне АТО.

Польский посол скорбит об опустошении военных складов

Томаш Шатовский, посол Польши в НАТО, бьет в колокола: склады в Европе с оружием и снаряжением опустошаются на глазах из-за безоглядной отправки эшелонов в незалежную. Шатковский с печалью констатировал, что члены альянса все менее активно передают Украине вооружение, в том числе из-за того, что склады начали пустеть во многих странах Восточной и Центральной Европы. Дипломат со скрипом признал и «усталость общественного мнения» от украинской темы и необходимости беспрерывно что-то отправлять Киеву. Так вы же, по словам французского классика, «в ответе за тех, кого приручили»?

Запорожскую АЭС никому отдавать не собираются

В администрации Энергодара заявили, что территория Запорожской АЭС остается под контролем российских военных. Они обеспечивают станции полную безопасность. В администрации города отмечается, что подконтрольные Киеву СМИ распространяют фейки, чья информация не соответствует действительности: «Эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория России, это всерьез и надолго». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, есть ли признаки вывода российских войск из Энергодара, заявил: «Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может». В общем, не тот случай, когда «кто ищет, тот всегда найдет».

Женщины Сахалина отправляются на Донбасс

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалина, сообщил, что жены и матери добровольцев из самого большого восточного острова России отправятся в командировку на Донбасс. Глава региона подчеркнул, что власти возьмут на себя все расходы на поездку. Лимаренко объяснил, что отправка родственниц бойцов в зону СВО нужна для «оказания им более адресной и эффективной помощи». Лимаренко заявил: «Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях. Первой в командировку отправится жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина».

Что мешает украинским хлебопекам кормить сограждан

Юрий Дученко, один из руководителей «Всеукраинской ассоциации пекарей» констатировал, что технология изготовления хлеба в самостийной регулярно нарушается при постоянных отключениях электроснабжения. Дудченко сообщил: «Есть цикл производства разных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки, занимает более 6 часов. Прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию, тонны хлеба, на утилизацию». При том работа на генераторах может лишь поддерживать жизнедеятельность предприятий при аварийных отключениях. А вот производить хлеб в достаточном количестве на генераторах невозможно. Выхода два — либо власть поменять, либо на тандыры переходить.

Миллиард баксов от США ежемесячно осчастливят Киев?

Ольга Зыкова, заместитель министра финансов незалежной, сообщила, что правительство высказало Вашингтону пожелание, чтобы прямые транши в украинский бюджет из Штатов, начиная с января, составляли не менее 1,1 миллиарда долларов — каждый месяц. Зыкова заявила: «С Минфином США мы проводим прямые переговоры. Белый дом подал на одобрение конгрессу США предложение, которое представляет собой пакет в размере 37,7 миллиарда долларов на всестороннюю поддержку». То есть Киев признал, что пока их не приняли в ЕС (за два года, как обещала министр финансов самостийной), они с радостью станут 51-м штатом США. А американцы-то и не знали!

Запорожские диверсанты опять обмишурились

ФСБ сообщила: в Запорожской области предотвращена серия терактов. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины. Они следовали к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. ЦОС ФСБ пояснил: «Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб. Цель - устрашение мирного населения Запорожской области». В машине задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, а в квартирах - два пистолета с боеприпасами, граната с запалом. На рынок с бомбой ходить — это вам не ишака купить.

Подоляк очень хочет в Ялту, но не может

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсетях отреагировал так: «Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово». Лучше все же использовать изоляторы на юге.

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