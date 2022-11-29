«Сделали деликатно». Эксперт рассказала об особенностях реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

Чтобы привести в порядок кирпичную кладку, выполнялась ее вычинка, местами переборка и восстановление, швы в ней переделывались полностью Фото: Андрей АБРАМОВ

В московском парке «Покровское-Стрешнево» ведутся работы по реставрации исторической усадьбы. Здесь уже закончили реставрацию кирпичных фасадов боковых корпусов конца XIX века, а также лепного декора, белокаменного цоколя и парадного крыльца центральной части главного дома усадьбы. Осталось привести в порядок кровлю и цоколи кирпичных пристроек, а еще покрыть карнизы, декоративные кирпичные элементы и оконные отливы медью. Уникальный памятник архитектуры стараются восстанавливать максимально бережно и аккуратно, рассказали в департаменте капитального ремонта Москвы. Мероприятия проводят в рамках работ по сохранению и восстановлению парка.

— В настоящий момент полностью завершена реставрация кирпичных фасадов двух- и трехэтажных корпусов из красного кирпича, построенных в псевдорусском стиле, — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Для этих фасадов подобрали оттенки кирпичного цвета, так они будут смотреться ярче, а кроме того, краска дополнительно защитит старинный фасад от последующих разрушений.

Чтобы привести в порядок кирпичную кладку, выполнялась ее вычинка, местами переборка и восстановление, швы в ней переделывались полностью. По словам Сергея Мельникова, специалисты произвели и докомпановку утрат, устранение пустот и сколов на поверхности кирпича, а также его обессоливание, укрепление, биоцидная обработка и окрашивание.

Финальным аккордом реставрации боковых корпусов усадьбы «Покровское-Стрешнево» станет покрытие медью декоративных кирпичных элементов и оконных отливов. После монтажа водосточной системы окрасят центральную часть усадьбы. Для этого подобрали оттенки, характерные для зданий XVIII-XIX веков.

— Усадьба Покровское-Стрешнево — уникальный памятник истории и архитектуры, — говорит руководитель архитектурного бюро Dva Kvadrata Studio Анна Разгулова. — Он сохранил на своей территории постройки разных эпох, которые воспринимаются одной гармоничной композицией. Важно учесть весь период изменений усадебного ансамбля XVII-XIX веков, и эту работу сейчас ведут реставраторы.

По центральной части здания, которая выполнена в стиле эклектика, набили новую дранку там, где отслоилась старая штукатурка, а затем сооружение полностью перештукатурили. Реставраторы восстановили лепной декор (розетки с маскаронами, карнизы, пилястры и тяги) и перебрали белокаменный цоколь здания: вернули на место сохранившийся, восстановленный и обработанный специальными составами камень, а недостающий изготовили заново. Не менее кропотливо специалисты трудились над парадным крыльцом.

— Здесь почти полностью пришлось восстановить основание двух полукруглых лестниц, огибающих полуротонду-террасу и ведущих в сад, — говорит Сергей Мельников. — С нуля были воссозданы парапеты, подбалясенник, балясины и перила первого и второго этажей, приведена в порядок коринфская колоннада и восстановлены гипсовые элементы ее капителей — завитки листьев оканта на поясках. Кроме того, полностью перебрали и восстановили всю белокаменную облицовку полуротонды-террасы.

Сейчас реставраторы завершают обновление кровли. Здесь монтируют карнизные свесы и водосточную систему, а на центральном здании — «шашечки» пологих участков кровли. Для исторической достоверности ее покроют медью. Специалисты также отреставрируют на крыше южного здания деревянные «кукушки» — так называют слуховые окна, выступающие из крыши.

— Реставраторы проделали большую, очень сложную и кропотливую работу по восстановлению фасада усадьбы, элементы декора которого относятся к разным эпохам и архитектурным стилям, — добавляет Сергей Мельников. — По мере расчистки или раскрытия штукатурных и кирпичных стен появлялись новые обстоятельства, которые меняли методы и технологию реставрации. К каждому фрагменту здания подходили индивидуально. Специалисты погрузились не только в архитектурное прошлое усадьбы, но и более глубоко изучили исторические строительные материалы и методы отделки зданий той эпохи.

По итогам работ главному дому усадьбы Покровское-Стрешнево — уникальному памятнику истории — вернут прежний блеск и архитектурно-художественное оформление XVIII-XIX веков. Полностью завершить все работы планируют в следующем году.

— Реставрация и возвращение исторического облика усадьбам столицы, оказавшимся в заброшенном состоянии в течение длительного времени — это актуальная практика, — напомнила Анна Разгулова. — Восстановление усадьбы дает возможность не только сохранить архитектуру, но и открыть новый современный этап жизни памятников, имеющих историческое и культурное значение.

«KP.RU» уже писала, что параллельно со зданиями усадьбы в «Покровском-Стрешневе» реконструируют историческую оранжерею. В XIX веке в ней выращивали гранаты, лимоны и клубнику, здесь вызревали персики и другие теплолюбивые фрукты. К сожалению, в последние десятилетия сооружение стало заброшенным: оно пострадало от пожаров и варварства посетителей парка. Но в рамках работ по сохранению и восстановлению парка ее тоже полностью отремонтируют.

В будущем оранжерея превратится в новую локацию для отдыха всей семьей, пространство для встреч и проведения мастер-классов. Она отлично дополнит усадебный ансамбль, реставрацию которого завершают в «Покровском-Стрешневе».