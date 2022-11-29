Бизнес-проекты российских социальных предпринимателей стали новым словом в детском допобразовании

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Фонд «Наше будущее» развивает в России институт социального предпринимательства. Такой бизнес направлен не только на получение прибыли, но и на достижение общественно полезных целей. Тех, которые способствуют решению социальных проблем граждан и общества. Одно из направлений такого предпринимательства — дополнительное образование.

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Муниципальные кружки и секции не могут охватить все население и весь спектр направлений дополнительного образования. Особенно в небольших населенных пунктах. Рассказываем, как социальные предприниматели ведут бизнес и учат детей.

Школа программирования «Кодики»

В городе Муравленко (ЯНАО) около 30 тысяч жителей. Рядом с населенным пунктом нефтяные месторождения. Как и многие северные города, Муравленко больше напоминает «перевалочный пункт»: поработал вахтой — уехал. Несмотря на не самые благоприятные условия для подобных проектов, Оксана Храброва в 2019 году решила открыть школу программирования для детей «Кодики». К инициативе ее подтолкнуло обучение в рамках акселерационной программы «Формула роста», организованной Лабораторией социального предпринимательства Фонда «Наше будущее».

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее». Оксана Храброва ведет занятие программированию

Предприниматель разработала линейку курсов для начальной и старшей школы. Это полноценное допобразование — полный курс занимает семь лет. Ребят учат разрабатывать собственные игры, сайты и мобильные приложения. Идея Оксаны имела настолько большой отклик, что со временем она открыла филиал в соседнем, более крупном городе Ноябрьске и запустила онлайн-школу.

Детский центр «Жираф»

В 2010-м Татьяна Лобзина открыла в одном из спальных районов Нижнего Новгорода детский центр «Жираф». В городские кружки набирают несколько групп по 15 – 20 человек. Такой формат обучения комфортен не всем ребятам. Поэтому при разработке бизнес-идеи предприниматель предложила альтернативу: концепцию индивидуального обучения в мини-группах.

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее». Татьяна Лобзина

Основной капитал Татьяна вложила в покупку помещений для занятий. Оставшихся средств не хватило на методическую проработку образовательных и развивающих программ для детей. Предприниматель узнала о возможности получить заем в Фонде «Наше будущее». Подготовила заявку и убедила конкурсный комитет в жизнеспособности своей идеи.

Сейчас в «Жирафе» занимаются с ребятами от 2 до 11 лет. Детсадовцев готовят к школе, а с ребятам постарше занимаются легоконструированием, робототехникой. В прошлом году начали пилотный проект по комплексной помощи муниципальным детсадам в запуске направлений «Робототехника» и «Легоконструирование». Педагогов двух учреждений уже обучили новым программам, а те начали заниматься с воспитанниками. Также проводят образовательные туры и мастер-классы для воспитателей Нижегородской области.

Робототехника «РОББО»

В Санкт-Петербурге в 2020 году Фонд «Наше будущее» поддержал платформу по обучению современной образовательной робототехнике «РОББО». Ее возглавляет Павел Фролов. Сеть школ обучает также программированию, схемотехнике, микроэлектронике и 3D-печати.

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее». Павел Фролов

Создатель школы считает: одна из главных задач современного российского образования — преодоление территориального неравенства в доступе детей к качественным обучающим программам в техносфере. В школе за счет системы филиалов и онлайн-курсов обучаются более 100 тысяч детей. А ее работу оценили такие информационные гиганты, как Google и Intel.

ВОПРОС РЕБРОМ

Эффективно ли работают социальные предприниматели в допобразовании?

При оценке социальной результативности деятельности некоммерческих организаций и социальных предприятий все чаще используется понятие «коэффициент SROI». Аббревиатура расшифровывается как «Социальный возврат на инвестиции». Подход позволяет измерять пользу для общества в широком смысле слова и учитывает социальные, экологические и экономические издержки и выгоды. Методика дает возможность проанализировать изменения, существенные для людей и организаций, которые их совершают и для которых они совершаются, и представить их в денежном выражении.

Фонд «Наше будущее» реализовал пилотный проект по оценке социального возврата на инвестиции для ряда проектов, поддержанных фондом. Для центров допобразования, участвовавших в оценке, он составил 3,5. Это значит, что в среднем на каждый рубль вложенных средств всеми заинтересованными сторонами они создают 3,5 рубля положительных социальных результатов.

Для сравнения, средние показатели по направлению переработки отходов составили 1,4, а по деятельности пансионатов для пожилых людей — 3,42.

В рамках данного исследования более высокий коэффициент SROI по сравнению с допобразованием показали только медицинские проекты — 5,84. При этом в дополнительном образовании более существенными могут оказаться долгосрочные эффекты, которые чрезвычайно сложно отследить. Например, как повлияло на выбор профессии и успешную карьеру человека посещение в детстве конкретных кружков и секций?

В этом смысле социальное воздействие ряда медицинских направлений, позволяющих человеку вернуть трудоспособность в обозримом времени, представляется более очевидным, а значит — измеримым. Поэтому даже на основании первых исследований можно утверждать, что дополнительное образование приносит существенную измеримую пользу обществу.

Развитию этого направления существенно помогает внедрение персональных государственных сертификатов на дополнительное образование, когда родители сами принимают решение, какие кружки, секции и дополнительные занятия будет посещать ребенок вне зависимости от того, государственные они или негосударственные.