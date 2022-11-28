Известная актриса об Иване Урганте: "Негодяй тоже может быть талантливым, но народ Урганта не простит"

Даже если Ваня вернется, у него уже не будет прежней всенародной любви Фото: Александр ГЛУЗ

Актриса Елена Драпеко высказалась о неоднозначном поступке Ивана Урганта. В феврале телеведущий уехал из России в Израиль. При этом артист уверял, что отправился в отпуск. Вскоре он действительно вернулся в Москву. Однако россияне осудили шоумена. Звезда культовой военной драмы "А зори здесь тихие" считает, что телеведущий своим поступком отвернулся от Родины в тяжелое время.

"Ваня Ургант - сын моего приятеля Андрюши, с которым мы знакомы всю жизнь. Ванечку так любили, смотрели каждый вечер его «Вечерний Ургант». Он был родным в каждом доме. Я так думаю, что поступок Вани был неожиданным для его отца. Папа у него-то нормальный", - поделилась Елена Драпеко в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Актриса предположила, что телеведущий "видимо, на этой волне решил спасти свое финансовое благополучие". "Мы думали, что он должен быть со своей страной, а он так не думал. Негодяй тоже может быть талантливым, но народ Урганта уже не простит. Он считает, что ничего не должен нам. Даже если Ваня вернется, у него уже не будет прежней всенародной любви", - отметила Елена Григорьевна.

Ранее Мария Шукшина призналась, что не хочет видеть Урганта. "Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад", - сказала, как отрезала, актриса.