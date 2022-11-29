Анекдоты: На нашу зарплату жить можно. Трудно только последние 28 дней

Хаим пришел к раввину и пожаловался, что у него украли велосипед. Раввин сказал:
- Я тебе помогу. Завтра в синагоге я буду перечислять смертные грехи, а ты смотри на прихожан. Когда я скажу: «Не укради», - вор себя выдаст.
На другой день раввин спросил Хаима:
- Ну что? Выдал себя вор? Ты смотрел на прихожан?
- Нет, ребе, не смотрел, потому что, когда вы сказали: «Не прелюбодействуй», - я вспомнил, где оставил свой велосипед…
* * *
- А это вы учите избавляться от слов-паразитов?
- Ну типа да, а чё?
* * *
В одном из подмосковных подземелий найдена библиотека Ивана Грозного! Любопытные пометки нашли археологи на читательских формулярах:
«Отрубить голову»; «Посадить на кол»; «Подождать - может, еще вернет книжечку».
* * *
- Ты же взрослый человек и знаешь, как надо решать проблемы. Свернись калачиком и плачь.
* * *
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, и он будет каждую неделю выезжать с друзьями на природу и бухать.
* * *
- Официант, а почему у меня в супе слуховой аппарат?!
- Простите, что вы сказали?..
* * *
Генерал идет по техасскому городку. На каждых воротах нарисована мишень, и в каждой - пулевое отверстие точно в яблочко. Генерал спрашивает у старика, сидящего на скамейке:
- Папаша, а кто это у вас тут такой меткий стрелок?
- Это, сэр, Рыжий Билл в стрельбе упражнялся, - отвечает старик.
- Этому парню самое место в армии, в снайперском взводе.
- Нет, сэр, он вам не подойдет.
- Почему? Он же суперметкий!
- Понимаете, сэр, он сначала стреляет в ворота, а потом рисует мишень.
* * *
- Что будет, если Земля вдруг перевернется?
- Ну... тогда город Орел станет Решкой!
* * *
- Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно... Готовы? С вас 70 тысяч!
* * *
Сколько ни пробовал перегонять из Монголии тачки, всегда получался конь.
* * *
Больной жалуется врачу:
- У меня это... вот... ну, как называется, когда забываешь?
- Долги?
* * *
Абрам выходит из такси, шарит по карманам и говорит:
- Кажется, я кошелек в машине обронил!
Таксист нажимает на газ.
Абрам:
- А Рабинович не наврал, сработало!
* * *
Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь, ни хрена не делаешь. А встаешь только в туалет или пожрать. Ну и в окно еще смотришь на птичек.