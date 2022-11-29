Анекдоты: На нашу зарплату жить можно. Трудно только последние 28 дней

Хаим пришел к раввину и пожаловался, что у него украли велосипед. Раввин сказал:

- Я тебе помогу. Завтра в синагоге я буду перечислять смертные грехи, а ты смотри на прихожан. Когда я скажу: «Не укради», - вор себя выдаст.

На другой день раввин спросил Хаима:

- Ну что? Выдал себя вор? Ты смотрел на прихожан?

- Нет, ребе, не смотрел, потому что, когда вы сказали: «Не прелюбодействуй», - я вспомнил, где оставил свой велосипед…

* * *

- А это вы учите избавляться от слов-паразитов?

- Ну типа да, а чё?

* * *

В одном из подмосковных подземелий найдена библиотека Ивана Грозного! Любопытные пометки нашли археологи на читательских формулярах:

«Отрубить голову»; «Посадить на кол»; «Подождать - может, еще вернет книжечку».

* * *

- Ты же взрослый человек и знаешь, как надо решать проблемы. Свернись калачиком и плачь.

* * *

Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, и он будет каждую неделю выезжать с друзьями на природу и бухать.

* * *

- Официант, а почему у меня в супе слуховой аппарат?!

- Простите, что вы сказали?..

* * *

Генерал идет по техасскому городку. На каждых воротах нарисована мишень, и в каждой - пулевое отверстие точно в яблочко. Генерал спрашивает у старика, сидящего на скамейке:

- Папаша, а кто это у вас тут такой меткий стрелок?

- Это, сэр, Рыжий Билл в стрельбе упражнялся, - отвечает старик.

- Этому парню самое место в армии, в снайперском взводе.

- Нет, сэр, он вам не подойдет.

- Почему? Он же суперметкий!

- Понимаете, сэр, он сначала стреляет в ворота, а потом рисует мишень.

* * *

- Что будет, если Земля вдруг перевернется?

- Ну... тогда город Орел станет Решкой!

* * *

- Больной, подготовьтесь, сейчас будет немного неприятно... Готовы? С вас 70 тысяч!

* * *

Сколько ни пробовал перегонять из Монголии тачки, всегда получался конь.

* * *

Больной жалуется врачу:

- У меня это... вот... ну, как называется, когда забываешь?

- Долги?

* * *

Абрам выходит из такси, шарит по карманам и говорит:

- Кажется, я кошелек в машине обронил!

Таксист нажимает на газ.

Абрам:

- А Рабинович не наврал, сработало!

* * *

Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь, ни хрена не делаешь. А встаешь только в туалет или пожрать. Ну и в окно еще смотришь на птичек.