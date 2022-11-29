Сколько получал Николай II, а сколько – Путин: Вся правда о зарплатах правителей России

Владимир Ульянов-Ленин, став после Октябрьского переворота 1917-го главой Совнаркома, имел оклад 500 рублей
Фото: фотохроника ТАСС.
225 лет назад император Павел II издал «Учреждение об императорской фамилии». Где было определено, что император с близкими из сословной системы выделяются в особую группу. И содержание их будет особое. Потом менялось многое, но на первое лицо государство денег не жалело никогда. Ни на царей, ни на генсекретарей.
Николай II.
Николай Александрович Романов до коронации ежегодно получал из казны на свой банковский счет 100 тысяч рублей. А после коронации его годовая зарплата составляла 200 тысяч. Еще 20 тысяч полагалось «на комнатные расходы и гардероб» (из них 4 тысячи шло именно на одежду царя, который любил менять мундиры, заказывая их у знаменитого портного Норденштрема). На содержание императрицы Александры Федоровны были положены такие же суммы (например, в 1914-м приобрела ювелирных изделий на 25 тысяч). Наследник престола, цесаревич Алексей получал 100 тысяч целковых в год. А дочерям полагалось по 50 тысяч (до совершеннолетия - по 33 тысячи).
В 1910-м, за три года до 300-летия Дома Романовых, Николай II настоял на увеличении жалованья старших дочерей Ольги и Татьяны до 75 тысяч рублей в год.
На спецотдел Министерства Императорского двора, обеспечивающий охоту, уходило 30 тысяч рублей в год.
Расходы на коронацию достигали почти 7 миллионов.
Средняя зарплата в то время у рабочего была 200 рублей, у чиновника 1 тысяча, у учителя 1,5 тысячи, у гвардии полковника - 4 тысячи в год.
В 2014-м американское издание Celebrity Net Worth поместило Николая II на пятую строчку в рейтинге самых богатых людей тысячелетия. Опирались в том числе на информацию, что в 1905-м у императорской семьи в собственности было 8,6 млн гектаров земель, а сам царь - крупнейший землевладелец в мире.
Владимир Ленин.
Владимир Ульянов-Ленин, став после Октябрьского переворота 1917-го главой Совнаркома (премьером советского правительства), имел оклад 500 рублей. Ильич некоторое время возглавлял также Совет рабочей и крестьянской обороны и был членом Всероссийского центрального исполкома (ВЦИК), за что получал доплаты. В марте 1918-го оклад вождя революции был повышен до 800 рублей. Публиковались статьи Ленина, начали печатать его книги, он получал приличные гонорары. В 1919-м Владимир Ильич указал, что заработал за год 27 тысяч рублей.
Ленину не нужно было тратиться ни на проживание в обветшавшем тогда люксе № 107 гостиницы «Националь», куда он с женой и младшей сестрой перебрался из Петрограда. Ни на квартиру в Кремле, где помимо 3 спален Ленина, Крупской и Марии Ульяновой (сестры вождя) были кабинет, переговорная, приемная с коммутатором, ванная с душевой кабиной и туалетом (всего 11 помещений, причем жилая площадь всего 178 метров), а также личный лифт на третий этаж. Разумеется, не платил Ильич и за проживание в бывшей усадьбе купчихи Зинаиды Морозовой в Горках.
Иосиф Сталин.
Иосиф Виссарионович Джугашвили, став после революции наркомом по делам национальностей, трудился в годы Гражданской также наркомом госконтроля и рабоче-крестьянской инспекции. На каждом посту ему полагалась ставка в 225 рублей. К 1930-му его зарплата возросла до 500 рублей. В 1936-м - уже 1200 рублей. В партбилете Иосифа Виссарионовича на странице «уплата членских взносов» за 1944 год значится зарплата 2300 рублей, с которых ежемесячно отчислялись 69 рублей партвзносов.
После денежной реформы 1947 года произошел перерасчет, в том числе и зарплат. И вождь народов стал получать 10 тысяч рублей (при средней зарплате в СССР в тот период в 1 тысячу). И в 1952-м председатель Совета министров Сталин платил партвзносы все с тех же 10 тысяч - по 300 рублей ежемесячно. Хотя еще «десятка» ему вообще-то полагалась и как Секретарю ЦК КПСС - но взносы платились только с зарплаты премьера.
Конечно, и жилье, и отдых для первого лица государства были бесплатными - и любимая Сталиным Ближняя дача в Кунцеве, где он прожил почти 20 лет, и дача на озере Рица в Абхазии.
Никита Хрущев.
Никита Сергеевич Хрущев любил рассказывать, что слесарем горнорудного завода бельгийца Боссе в Донбассе до революции он получал больше, чем в качестве партработника. В 1953-м, после смерти Сталина, когда Хрущева избрали Первым секретарем ЦК КПСС, его оклад был 8 тысяч рублей. В партбилете № 00000004, выданном ему 9 января 1954 года Красногвардейским РК КПСС Москвы, именно с такой суммы каждый месяц он отчислял на нужды компартии по 240 рублей.
После денежной реформы 1961-го, когда на советских деньгах убрали один 0, его официальная зарплата составила 800 рублей - то есть она не изменилась.
Семья Хрущевых не тратилась на проживание в Москве - сначала на Маросейке, а затем в знаменитом «Доме на набережной», где девять человек жили в четырехкомнатной квартире. Став главой СССР, Никита Сергеевич жил уже в государственном особняке на Ленинских горах, а после отставки - на госдаче в Петрове-Дальнем. С 1956-го любил отдыхать на Госдаче № 1 в Крыму, где пять лет спустя появился крытый бассейн. Проживание и отдых, разумеется, оплачивало государство.
Леонид Брежнев.
Сместив Хрущева на посту руководителя компартии в 1964-м, Леонид Брежнев не стал менять оклад лидера страны - он остался на уровне 800 рублей.
В 1974-м зарплата выросла до 1300 рублей, в 1978-м - до 1500 рублей.
Но жил дорогой Ильич не на одну получку. В 1973-м он получает Ленинскую премию мира, которая тогда составляла 25 тысяч рублей.
В 1980-м ему вручают Ленинскую премию мира по литературе (за трилогию «Малая земля», «Возрождение», «Целина») - 10 тысяч рублей. Общий тираж брежневских книг достиг 45 млн экземпляров, гонорар автора только за первые издания - 180 тысяч рублей.
За Брежневым была закреплена 185-метровая квартира в знаменитом доме № 26 на Кутузовском проспекте, но жил он больше на даче Заречье-6 в районе Сколково.
Отдыхать Леонид Ильич любил все на той же, построенной еще для Хрущева Госдаче № 1 «Нижняя Ореанда» в Крыму и на госдаче «Русь» в Завидове в Тверской области.
Юрий Андропов.
Многолетний глава КГБ Юрий Андропов, возглавивший страну в ноябре 1982-го, в качестве генсека имел официальный оклад 800 рублей, то есть он «вернулся» во времена Хрущева и раннего Брежнева. Но, например, в январе 1984-го, накануне смерти, его доход составил 8800 рублей. Это, вероятно, были остатки гонораров за изданные в 1983-м книги.
Зарплата "в бутылках"
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Михаил Горбачев.
Как генсек ЦК КПСС с марта 1985-го Михаил Горбачев получал 800 рублей в месяц, как и его предшественники.
Как член Политбюро ЦК Михаил Горбачев с 1988-го должен был получать 1200 рублей.
Ну а у Президента СССР в последний год существования страны в его «зарплатной ведомости» значилась цифра 4000 рублей, с которой Михаил Сергеевич выплачивал более 1600 рублей налогов и 40 рублей - профсоюзные взносы. В его последний отпуск в качестве главы государства ему начислили 4850 рублей.
Чем закончился отдых на даче в Форосе (где Горбачев отдыхал с супругой, дочерью и зятем) в августе 1991-го, хорошо известно.
Ну, а жил он с Раисой Максимовной в особняке на улице Косыгина, 10, в Москве и на госдаче «Барвиха-4» в подмосковных Раздорах.
Расходы на представительские цели и в стране, и за рубежом у Горбачева были «в рамках общепринятых международных норм за счет госбюджета СССР».
Борис Ельцин.
В 1996-м доход Президента России Бориса Ельцина, согласно декларации, составлял 243 600 рублей. Он был ответственным съемщиком квартиры в 323 кв. метра, имел дачу 452 кв. метра, участок 400 соток и БМВ 7-й серии. Совокупная оценка доходов и имущества составила 1 259 000 рублей.
В 1997-м эта оценка увеличилась почти на 700 тысяч, достигнув 1 950 324 рублей. Денежные доходы первого Президента России складывались из его зарплаты, гонораров за книгу «Записки президента» и процентов от вкладов в Сбербанке.
В своей квартире в знаменитом доме 4, корпус 2, на ул. Осенней в Крылатском, где он был прописан, Ельцин практически не жил, предпочитая резиденцию Горки-9. Для отдыха часто выбирал госрезиденции «Шуйская Чупа» в Карелии и «Бочаров Ручей» в Сочи.
Как-то летом 2004-го Владимир Путин пришел на Центральный Московский ипподром, где проходили первые скачки на приз Президента России, и был искренне удивлен ценами на напитки и легкие закуски. Фото: Сергей ГУНЕЕВ/РИА Новости
Предвыборная декларация за 1999 год Владимира Путина содержала такие сведения. Годовой доход 265 699 рублей, 15 соток в Подмосковье и два участка по 33 и 34 сотки под Петербургом, государственная квартира в 157 кв. метров в Москве, дача в 152 кв. метра в Ленинградской области и два гаража в Питере.
В декларации Путина за 2012 год указано следующее. Доход 5 790 823 рублей. Остался участок в 15 соток под Москвой и не стало ленинградских участков, остались гараж и московская квартира, появилась квартира в 77 кв. метров. Кроме того, две «Волги» ГАЗ 21 и «Нива» с автоприцепом «Скиф».
Живет президент в резиденции в Ново-Огареве, для отдыха (как правило, совмещенного с работой) из 4 основных госдач обычно выбирает «Бочаров Ручей» в Сочи.
Дмитрию Медведеву в первый год его президентского срока показали, что в стране печатает деньги не только Монетный двор, но иногда фальшивомонетчики (в руках у него - изъятый образец такой купюры). Фото: Дмитрий АСТАХОВ/ТАСС
В предвыборной декларации кандидата на пост президента Дмитрия Медведева его годовой доход за 2006 год указан в размере 7 000 748 рублей. Он состоял из зарплаты первого вице-премьера и гонораров издательства «Проспект». В собственности была квартира в Москве в 367 кв. метров, участок 47 соток в аренде, два гаража и «Фольксваген Гольф» супруги.
В декларации за 2011 год годовой доход составил 3 371 353 рубля, ситуация с землей, квартирой и машиноместами не изменилась, но добавилась машина ГАЗ М-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 1962 года.
Проживает экс-президент, ныне зампредседателя Совета безопасности на госдаче Горки-9.