Сколько получал Николай II, а сколько – Путин: Вся правда о зарплатах правителей России

Владимир Ульянов-Ленин, став после Октябрьского переворота 1917-го главой Совнаркома, имел оклад 500 рублей Фото: фотохроника ТАСС.

225 лет назад император Павел II издал «Учреждение об императорской фамилии». Где было определено, что император с близкими из сословной системы выделяются в особую группу. И содержание их будет особое. Потом менялось многое, но на первое лицо государство денег не жалело никогда. Ни на царей, ни на генсекретарей.

Николай Второй (1896 - 1917)

Николай II.

Николай Александрович Романов до коронации ежегодно получал из казны на свой банковский счет 100 тысяч рублей. А после коронации его годовая зарплата составляла 200 тысяч. Еще 20 тысяч полагалось «на комнатные расходы и гардероб» (из них 4 тысячи шло именно на одежду царя, который любил менять мундиры, заказывая их у знаменитого портного Норденштрема). На содержание императрицы Александры Федоровны были положены такие же суммы (например, в 1914-м приобрела ювелирных изделий на 25 тысяч). Наследник престола, цесаревич Алексей получал 100 тысяч целковых в год. А дочерям полагалось по 50 тысяч (до совершеннолетия - по 33 тысячи).

В 1910-м, за три года до 300-летия Дома Романовых, Николай II настоял на увеличении жалованья старших дочерей Ольги и Татьяны до 75 тысяч рублей в год.

На спецотдел Министерства Императорского двора, обеспечивающий охоту, уходило 30 тысяч рублей в год.

Расходы на коронацию достигали почти 7 миллионов.

Средняя зарплата в то время у рабочего была 200 рублей, у чиновника 1 тысяча, у учителя 1,5 тысячи, у гвардии полковника - 4 тысячи в год.

В 2014-м американское издание Celebrity Net Worth поместило Николая II на пятую строчку в рейтинге самых богатых людей тысячелетия. Опирались в том числе на информацию, что в 1905-м у императорской семьи в собственности было 8,6 млн гектаров земель, а сам царь - крупнейший землевладелец в мире.

Владимир Ленин (1917 - 1924)

Владимир Ленин.

Владимир Ульянов-Ленин, став после Октябрьского переворота 1917-го главой Совнаркома (премьером советского правительства), имел оклад 500 рублей. Ильич некоторое время возглавлял также Совет рабочей и крестьянской обороны и был членом Всероссийского центрального исполкома (ВЦИК), за что получал доплаты. В марте 1918-го оклад вождя революции был повышен до 800 рублей. Публиковались статьи Ленина, начали печатать его книги, он получал приличные гонорары. В 1919-м Владимир Ильич указал, что заработал за год 27 тысяч рублей.

Ленину не нужно было тратиться ни на проживание в обветшавшем тогда люксе № 107 гостиницы «Националь», куда он с женой и младшей сестрой перебрался из Петрограда. Ни на квартиру в Кремле, где помимо 3 спален Ленина, Крупской и Марии Ульяновой (сестры вождя) были кабинет, переговорная, приемная с коммутатором, ванная с душевой кабиной и туалетом (всего 11 помещений, причем жилая площадь всего 178 метров), а также личный лифт на третий этаж. Разумеется, не платил Ильич и за проживание в бывшей усадьбе купчихи Зинаиды Морозовой в Горках.

Иосиф Сталин (1924 - 1953)

Иосиф Сталин.

Иосиф Виссарионович Джугашвили, став после революции наркомом по делам национальностей, трудился в годы Гражданской также наркомом госконтроля и рабоче-крестьянской инспекции. На каждом посту ему полагалась ставка в 225 рублей. К 1930-му его зарплата возросла до 500 рублей. В 1936-м - уже 1200 рублей. В партбилете Иосифа Виссарионовича на странице «уплата членских взносов» за 1944 год значится зарплата 2300 рублей, с которых ежемесячно отчислялись 69 рублей партвзносов.

После денежной реформы 1947 года произошел перерасчет, в том числе и зарплат. И вождь народов стал получать 10 тысяч рублей (при средней зарплате в СССР в тот период в 1 тысячу). И в 1952-м председатель Совета министров Сталин платил партвзносы все с тех же 10 тысяч - по 300 рублей ежемесячно. Хотя еще «десятка» ему вообще-то полагалась и как Секретарю ЦК КПСС - но взносы платились только с зарплаты премьера.

Конечно, и жилье, и отдых для первого лица государства были бесплатными - и любимая Сталиным Ближняя дача в Кунцеве, где он прожил почти 20 лет, и дача на озере Рица в Абхазии.

Никита Хрущев (1954 - 1964)

Никита Хрущев.

Никита Сергеевич Хрущев любил рассказывать, что слесарем горнорудного завода бельгийца Боссе в Донбассе до революции он получал больше, чем в качестве партработника. В 1953-м, после смерти Сталина, когда Хрущева избрали Первым секретарем ЦК КПСС, его оклад был 8 тысяч рублей. В партбилете № 00000004, выданном ему 9 января 1954 года Красногвардейским РК КПСС Москвы, именно с такой суммы каждый месяц он отчислял на нужды компартии по 240 рублей.

После денежной реформы 1961-го, когда на советских деньгах убрали один 0, его официальная зарплата составила 800 рублей - то есть она не изменилась.

Семья Хрущевых не тратилась на проживание в Москве - сначала на Маросейке, а затем в знаменитом «Доме на набережной», где девять человек жили в четырехкомнатной квартире. Став главой СССР, Никита Сергеевич жил уже в государственном особняке на Ленинских горах, а после отставки - на госдаче в Петрове-Дальнем. С 1956-го любил отдыхать на Госдаче № 1 в Крыму, где пять лет спустя появился крытый бассейн. Проживание и отдых, разумеется, оплачивало государство.

Леонид Брежнев (1964 - 1982)

Леонид Брежнев.

Сместив Хрущева на посту руководителя компартии в 1964-м, Леонид Брежнев не стал менять оклад лидера страны - он остался на уровне 800 рублей.

В 1974-м зарплата выросла до 1300 рублей, в 1978-м - до 1500 рублей.

Но жил дорогой Ильич не на одну получку. В 1973-м он получает Ленинскую премию мира, которая тогда составляла 25 тысяч рублей.

В 1980-м ему вручают Ленинскую премию мира по литературе (за трилогию «Малая земля», «Возрождение», «Целина») - 10 тысяч рублей. Общий тираж брежневских книг достиг 45 млн экземпляров, гонорар автора только за первые издания - 180 тысяч рублей.

За Брежневым была закреплена 185-метровая квартира в знаменитом доме № 26 на Кутузовском проспекте, но жил он больше на даче Заречье-6 в районе Сколково.

Отдыхать Леонид Ильич любил все на той же, построенной еще для Хрущева Госдаче № 1 «Нижняя Ореанда» в Крыму и на госдаче «Русь» в Завидове в Тверской области.

Юрий Андропов (1982 - 1984)

Юрий Андропов.

Многолетний глава КГБ Юрий Андропов, возглавивший страну в ноябре 1982-го, в качестве генсека имел официальный оклад 800 рублей, то есть он «вернулся» во времена Хрущева и раннего Брежнева. Но, например, в январе 1984-го, накануне смерти, его доход составил 8800 рублей. Это, вероятно, были остатки гонораров за изданные в 1983-м книги.

Зарплата "в бутылках" Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Михаил Горбачев (1985 - 1991)

Михаил Горбачев.

Как генсек ЦК КПСС с марта 1985-го Михаил Горбачев получал 800 рублей в месяц, как и его предшественники.

Как член Политбюро ЦК Михаил Горбачев с 1988-го должен был получать 1200 рублей.

Ну а у Президента СССР в последний год существования страны в его «зарплатной ведомости» значилась цифра 4000 рублей, с которой Михаил Сергеевич выплачивал более 1600 рублей налогов и 40 рублей - профсоюзные взносы. В его последний отпуск в качестве главы государства ему начислили 4850 рублей.

Чем закончился отдых на даче в Форосе (где Горбачев отдыхал с супругой, дочерью и зятем) в августе 1991-го, хорошо известно.

Ну, а жил он с Раисой Максимовной в особняке на улице Косыгина, 10, в Москве и на госдаче «Барвиха-4» в подмосковных Раздорах.

Расходы на представительские цели и в стране, и за рубежом у Горбачева были «в рамках общепринятых международных норм за счет госбюджета СССР».

Борис Ельцин (1991 - 1999)

Борис Ельцин.

В 1996-м доход Президента России Бориса Ельцина, согласно декларации, составлял 243 600 рублей. Он был ответственным съемщиком квартиры в 323 кв. метра, имел дачу 452 кв. метра, участок 400 соток и БМВ 7-й серии. Совокупная оценка доходов и имущества составила 1 259 000 рублей.

В 1997-м эта оценка увеличилась почти на 700 тысяч, достигнув 1 950 324 рублей. Денежные доходы первого Президента России складывались из его зарплаты, гонораров за книгу «Записки президента» и процентов от вкладов в Сбербанке.

В своей квартире в знаменитом доме 4, корпус 2, на ул. Осенней в Крылатском, где он был прописан, Ельцин практически не жил, предпочитая резиденцию Горки-9. Для отдыха часто выбирал госрезиденции «Шуйская Чупа» в Карелии и «Бочаров Ручей» в Сочи.

Владимир Путин

Как-то летом 2004-го Владимир Путин пришел на Центральный Московский ипподром, где проходили первые скачки на приз Президента России, и был искренне удивлен ценами на напитки и легкие закуски. Фото: Сергей ГУНЕЕВ/РИА Новости

Предвыборная декларация за 1999 год Владимира Путина содержала такие сведения. Годовой доход 265 699 рублей, 15 соток в Подмосковье и два участка по 33 и 34 сотки под Петербургом, государственная квартира в 157 кв. метров в Москве, дача в 152 кв. метра в Ленинградской области и два гаража в Питере.

В декларации Путина за 2012 год указано следующее. Доход 5 790 823 рублей. Остался участок в 15 соток под Москвой и не стало ленинградских участков, остались гараж и московская квартира, появилась квартира в 77 кв. метров. Кроме того, две «Волги» ГАЗ 21 и «Нива» с автоприцепом «Скиф».

Живет президент в резиденции в Ново-Огареве, для отдыха (как правило, совмещенного с работой) из 4 основных госдач обычно выбирает «Бочаров Ручей» в Сочи.

Дмитрий Медведев (2008 - 2012)

Дмитрию Медведеву в первый год его президентского срока показали, что в стране печатает деньги не только Монетный двор, но иногда фальшивомонетчики (в руках у него - изъятый образец такой купюры). Фото: Дмитрий АСТАХОВ/ТАСС

В предвыборной декларации кандидата на пост президента Дмитрия Медведева его годовой доход за 2006 год указан в размере 7 000 748 рублей. Он состоял из зарплаты первого вице-премьера и гонораров издательства «Проспект». В собственности была квартира в Москве в 367 кв. метров, участок 47 соток в аренде, два гаража и «Фольксваген Гольф» супруги.

В декларации за 2011 год годовой доход составил 3 371 353 рубля, ситуация с землей, квартирой и машиноместами не изменилась, но добавилась машина ГАЗ М-20 «Победа» 1948 года выпуска и ГАЗ-21 1962 года.

Проживает экс-президент, ныне зампредседателя Совета безопасности на госдаче Горки-9.