Прибывшие на Землю марсиане подтвердили, что на Марсе существовали океаны

Воду на Марс принесли метеориты

Исследователи из Института физики земного шара Парижского университета (University of Paris' Institut de Physique du Globe de Paris - IPGP), Центра формирования звезд и планет Копенгагенского университета (University of Copenhagen's Centre for Star and Planet Formation - StarPlan), Института геохимии и петрологии в Цюрихе (Institute of Geochemistry and Petrology - GeoPetro) at ETH Zürich и Физического института Бернского университета (University of Bern Physics Institute) отыскали несколько десятков «марсиан» - 31 метеорит из числа тех, которые прибыли на Землю после того, как были выбиты с поверхности Марса. Анализ породы «гостей», соответственно, позволил определить, из чего она – поверхность - состояла в далеком прошлом. В свою очередь, изменение изотопного состава метеоритов указывало – и не в первый раз - на то, что когда-то на соседней планете было полно воды. Но главное, на то, что ее становилось все больше и больше.

Один из авторов исследования пояснил:

«Тектоника плит на Земле стерла все свидетельства того, что произошло за первые 500 миллионов лет ее истории. На Марсе, на котором нет тектоники плит, поверхность сохранила «записи» даже о самом раннем периоде существования планеты».

Изменения в изотопном составе марсианской породы продемонстрировали: около 4,5 миллиардов лет назад на Марс дружно сыпались метеориты, кометы и астероиды, богатые водой – сильно гидратированные, выражаясь научным языком. Выпадали они и на другие внутренние планеты молодой Солнечной системы.

Сильно гидратированные небесные камни до сих пор падают на Земли. Только что упавший метеорит с внеземной водой недавно нашли в Англии.

На Марсе были океаны километровой глубины

Оценив интенсивность «бомбардировки» конкретно Марса, ученые определили: в итоге, она привнесла столько воды, что её хватило бы на то, чтобы покрыть слоем от 300 до 1000 метров всю эту относительно небольшую планету. Или налить океаны местами поглубже. Да еще добавить в них органических молекул, из которых вскоре вполне могла зародиться жизнь.

Ученые считают, что на Марсе жизнь возникла даже раньше, чем на Земле: «в течение первых 100 миллионов лет существования Марса», - как они полагают.

Куда, спрашивается, делась и вода, и жизнь с соседней планеты? Точного ответа пока нет. Остатки когда-то более плотной марсианской атмосферы сохранились. Жизнь на Марсе всё еще ищут – хотя бы её следы. На счет воды спорят. Одни ученые уверены, что часть испарилась, часть замерзла. Другие - доказывают, что вода просочилась в недра. Третьи подозревают, что могло быть и так, и эдак.

Кстати, сообщения о тех или иных якобы несомненных свидетельств былого, а то и нынешнего присутствия жидкой воды на Марсе поступают регулярно. Подробности в нашем материале.