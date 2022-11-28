Как сейчас выглядит единственная дочь Федора Бондарчука: редкое фото Варвары

Федор Бондарчук прожил со своей первой женой и матерью старших детей Светланой 25 лет Фото: Мила СТРИЖ

Светлана Бондарчук в барке с режиссером Федором Бондарчуком родила двоих детей - сына Сергея и дочь Варвару. Долгое время знаменитости не показывали младшего ребенка. Лишь несколько лет назад мама девочки рассказала о ее тяжелом диагнозе. А год назад о Варе рассказал и сам Федор Сергеевич. Недавно бывшая жена режиссера показала редкое фото особенной дочери.

Федор Бондарчук прожил со своей первой женой и матерью старших детей Светланой 25 лет. Первенец звездной четы - сын Сергей появился на свет в 1991 году. Он сейчас трудится вместе со знаменитым отцом в киноиндустрии,

В 1999 году у супругов родилась дочь Варвара. О том, что у звездной пары есть особенная наследница, поклонники узнали лишь через 13 лет. В редких интервью Светлана рассказывала, что девочка появилась на свет раньше срока. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич.

"Хочу проговорить одну вещь. У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП", - заявляла Светлана.

Сейчас девушка живет в Москве. Когда Варе исполнился год, мама нашла для девочки няню. Именно она годами растила наследницу Бондарчуков. И продолжает находиться подле Вари по сей день. "Стала членом семьи", - с благодарностью высказывается о ней женщина. Она называет няню Вариным ангелом-хранителем. Варя и няня живут в загородном доме.

Светлана Бондарчук показала новое фото особенной дочери от Федора Бондарчука Фото: Соцсети

Бондарчук ранее рассказывал, что его дочь учится в инклюзивной школе. Как вспоминал режиссер, когда малышка появилась на свет, он не сильно задумывался о дальнейших трудностях. "Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь - ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которое нам неведомо", - говорил он.

Федор Сергеевич резко опроверг информацию о том, что его особенная дочь живет за границей. "Мы ее действительно отправляли ее туда на операции по показаниям. И их была не одна, и это не быстро. Там и подготовительный период, и период после…Вот в это время она жила там. Но она не живет за границей и никогда не жила", - рассказал Бондарчук.