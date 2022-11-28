Герой спецоперации «Z» майор Черняков отбил у националистов автомобиль, чтобы эвакуировать раненых

Майор Денис Черняков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не выбрасывайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего».

ОТСТУПИЛ И РАЗБИЛ ВРАГА С ЗАКРЫТЫХ ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ

Лейтенант Иван Мещеряков

«Подразделение под командованием лейтенанта Ивана Мещерякова выполняло боевую задачу по удержанию одного из ключевых населенных пунктов, находящегося под контролем российских Вооруженных Сил. Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы, состоящей из танков и БМП. Действуя профессионально и решительно, лейтенант Иван Мещеряков отдал приказание оператору на применение беспилотного летательного аппарата с целью корректировки огня нашей артиллерии, а также отвел приданные подразделению танки, на заранее подготовленные рубежи для удара по противнику с закрытых огневых позиций. В ходе боя, проводя воздушную разведку с беспилотного летательного аппарата, подразделение Ивана Мещерякова своевременно и точно выдавало целеуказания о местонахождении и перемещении техники и живой силы противника на вышестоящий командный пункт. По полученным координатам российской артиллерией и танками был нанесен удар, в результате которого было уничтожено три танка и четыре БМП украинских боевиков. Пехота националистов, лишившись поддержки бронетехники, отступила и попыталась закрепиться в близлежащей лесополосе, где и была уничтожена прицельным огнем нашей артиллерии и танков, так и не дойдя до российских оборонительных позиций. Благодаря своевременным и грамотным действиям лейтенанта Ивана Мещерякова и его подчиненных, удалось нанести серьезное поражение противнику, не допустить прорыва нашей линии обороны и сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава».

Лейтенант Иван Мещеряков

ДОСТАВИЛ НА ПЕРЕДОВУЮ БОЛЕЕ 100 ТОНН ГРУЗА

Рядовой Алексас Рудзинскас

«Рядовой Алексас Рудзинскас выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям, неоднократно совершая рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Украинские боевики в своем стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал рядовой Рудзинскас, нанеся по ней удар с применением артиллерии и минометов.

Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, рядовой Алексас Рудзинкас своевременно вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив ее поражения националистами и подрыва боекомплекта. Грамотные и профессиональные действия Алексаса Рудзинкаса позволили избежать детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений. За время участия в специальной военной операции Алексас Рудзинкас совершил более двадцати рейсов, доставив на позиции более ста тонн различного груза».

Рядовой Алексас Рудзинскас

НА АВТОМОБИЛЕ НАЦИОНАЛИСТОВ ЭВАКУИРОВАЛ РАНЕНЫХ

Майор Денис Черняков

«Майор Денис Черняков с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Подразделение, в составе которого действовал Денис, в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами взяло под контроль стратегически важный объект и закрепилось на его территории. Противник, стремясь восстановить контроль над объектом, предпринял попытку наступления на позиции российских десантников, активно применяя при этом артиллерийский и минометный огонь. Российские десантники, находясь в отрыве от основных сил, сдерживали атаки украинских боевиков. Находясь в обороне, Денис Черняков вместе с другим офицером совершили вылазку в район расположения противника. Обнаружив в прилегающей к объекту лесополосе группу боевиков десантники, внезапно атаковав, уничтожили националистов и захватили трофейный автомобиль. На автомобиле Денис вместе с товарищем осуществляли подвоз боеприпасов и продовольствия, доставляемого силами армейской авиации и сбрасываемого с воздуха, а также осуществляли эвакуацию раненых. По итогам боев, националисты, не сумев взять штурмом стратегический объект, отступили. Спустя несколько дней в составе подразделения, продвигались вглубь обороны противника, Денис осуществлял корректировку огня российской артиллерии. Украинские националисты, отступая, вели ответный артиллерийский огонь в сторону российских войск. В результате очередного обстрела, часть военнослужащих, находящихся на пункте корректировке огня, получили осколочные ранения. Денис, оценив ситуацию, оказал помощь раненым и эвакуировал их из-под огня противника, после чего, будучи сам раненым, продолжил корректировать огонь. Благодаря смелости и мужеству Дениса Чернякова, ряд военных объектов противника были уничтожены огнем артиллерии, что вынудило противника отступить».