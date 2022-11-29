Вопрос дня: На кого нужно учиться сейчас, чтобы быть востребованным в будущем? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей ЧАДАЕВ, политолог, гендиректор Аналитического центра «Московский Регион»:

- Сейчас идет экспансия искусственного интеллекта, и многие специальности с простыми алгоритмами утрачивают актуальность. Например, повальное сокращение мест продавцов, водителей. Надо уходить в более сложные сферы, где машина заведомо не сможет заменить человека. Это педагогика, медицина, ремонт и обслуживание любой техники.

Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика:

- Все технические профессии будут однозначно востребованы. Прогнозируется очень большой дефицит до 2030 года и дальше всего, что связано с инженерией. А вот в гуманитариях точно большой избыток, там будет самая большая конкуренция.

Герман Клименко, деятель IT-индустрии:

- Найти хорошего программиста - сложная задача. Но решаемая. А вот попробуйте найти хорошего электрика или сантехника! Да и зарплата хорошей сиделки может сильно удивить. Ну а меньше всего в будущем будут востребованы руководители и банкиры.

Роман Худяков, президент Союза профсоюзов России:

- Правительство должно разработать план развития регионов - где и какие нужны заводы. И от этого отталкиваться. Давать заявки вузам.

Гарри Мурадян, эксперт по трудоустройству и реализации в карьере:

- Все, что касается стройки: новые территории надо восстанавливать - это вызовет бум в строительстве. И биологи, химики - им придется замещать иностранные фирмы, убежавшие из России.

Алексей Захаров, основатель и гендиректор job.ru:

- Россия - огромная страна, и во всех отраслях экономики есть высокооплачиваемые позиции. Человек с талантом, упорством и золотыми руками всегда найдет здесь применение.

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