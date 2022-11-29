В Ростовской области заключено больше 17 тысяч договоров на догазификацию

С апреля 2021 года принято в работу 18,8 тыс. заявок на догазификацию. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области на технологическое присоединение к газовому оборудованию объектов капитального строительства заключено больше 17,7 тыс. договоров. Об этом на заседании регионального штаба по газификации сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- С начала проведения заявочной кампании, то есть с апреля прошлого года, принято в работу 18,8 тыс. заявок на догазификацию, - поделился замглавы региона. – В настоящее время исполнено 11,8 тыс. договоров до границ земельных участков, остальная часть находится в работе.

Отметим, что в Ростовской области предусмотрены определенные льготы и социальные выплаты для газификации жилья отдельным категориям граждан. Так, денежная компенсация за расходы при газификации жилья составляет 50 тысяч рублей на один жилой дом или квартиру.

Также в Ростовской области планируют в ближайшее время увеличить размер компенсации затрат для отдельной категории граждан. На прошедшей неделе это поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин.