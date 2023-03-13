Военная спецоперация на Украине 13 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

Российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 марта 2023 года.

Отряд иностранных наемников уничтожен рядом с Артемовском. Российские силы нанесли противнику поражение, когда участники боев на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались выйти из города. Для уничтожения наемников привлекалась артиллерия.

В центральной части Донецка прогремело несколько взрывов в воскресенье, 12 марта 2023 года. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары пришлись по Буденновскому и Калининскому районам столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Женщина погибла при артиллерийском обстреле Новой Каховки украинскими войсками. Также повреждены жилые дома, магазины и линии электропередачи.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска. Военный эксперт назвал это хорошим плацдармом для дальнейшего наступления.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Запорожья. Он располагался на территории предприятия «Укрэнергочермет».

Российские средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, за сутки были уничтожены семь реактивных снарядов и перехвачен беспилотник ВСУ.

Российские войска уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские силы потеряли также четыре пикапа, гаубицу Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Вооруженные силы Украина могут попасть в Артемовске в котел, как это произошло в Дебальцево в 2015 году, считает командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский.