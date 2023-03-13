Две страны Ближнего Востока нанесли удар в спину США: Вашингтон стремительно теряет репутацию

Почему восстановление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана назвали «ножом в спину» Джо Байдена Фото: REUTERS

На фоне устойчивых информационных гаданий последнего времени - где в мире, после Украины, ждать новой беды, - новость из Пекина, как пишут некоторые американские издания, «действительно ошеломляет». Саудовская Аравия и Иран в китайской столице договорились возобновить отношения после жесточайшей вражды, длившейся свыше сорока лет.

Именно Ближний Восток называли регионом, где должно было «рвануть» вслед за украинским кризисом. И вдруг - будто у уже тикающей бомбы остановили часовой механизм. Ведь сколько сценариев было написано, как саудиты и иранцы вступают в открытую схватку друг с другом за гегемонию в регионе, который опять запылает так, что дым по всему миру пойдет. Столько сплелось в устойчивой вражде Эр-Рияда и Тегерана, что и нарочно не придумаешь: историческое и геополитическое противостояние, религиозное соперничество суннитов и шиитов, сшибка «оплота консерватизма» и «исламской революции»…

Поэтому не скрываемая Пекином, как главным посредником случившегося замирения двух, казалось бы, смертельных врагов, гордость за свой выдающийся дипломатический успех вполне понятна. «Как Китаю удалось добиться такого успеха?» - задается простой вопрос в редакционной статье официоза Поднебесной Global Times. Прежде всего потому, следует объяснение, что на Ближнем Востоке давно желали мира и развития. И вот теперь есть все надежды, продолжает газета, что очаги напряженности в регионе, которые тлели и разгорались не без участия Эр-Рияда и Тегерана, начнут затухать. Тут авторы не удерживаются без вполне уместных, хоть и пафосных обобщений: «Люди в регионах и странах, пострадавших от войны, таких как Йемен, Сирия, Украина, могут увидеть надежду на диалог и рассвет мира».

Тут, при всем желании не поспоришь. А для нас, исходя из последней истории российско-украинских отношений, примечательно то, что вражда между Саудовской Аравией и Ираном культивировалась почти полвека и казалась непреодолимой без открытого конфликта. Но нет - все «срослось», когда стороны решили сделать шаг навстречу друг другу. И, как признается во многих публикациях на это событие, при посредничестве не только Китая, но и России. А вот кого «рядом не стояло» в сложном процессе дипломатического сближения, так это США.

Не разглядеть такого было невозможно и американской прессе. «Это показывает, что влияние и авторитет США в этом регионе уменьшились и что происходит новый тип международного регионального объединения, которое придало силы России и Китаю», пишет автор NBC News, ссылаясь на мнение ветерана по ближневосточной политике госдепа. И добавляет: «Администрация Байдена восприняла это как удар в спину и пообещала саудитам последствия».

Для Вашингтона это, без преувеличения, самый серьезный удар по его политике на Ближнем Востоке за последнее время. Но у него, как отмечают американские же аналитики, и не было никаких возможностей быть посредником между Эр-Риядом и Тегераном, потому что с Ираном американцы давно общаются только с помощью угроз и ругательств. И тут из-за кулис выходит Китай и выводит за руки на сцену представителей Саудовской Аравии и Ирана. А Соединенные Штаты злобно кусают локти и наблюдают за этим геополитическим чудом с далекой галерки…

Ладно бы еще только Пекин выпячивал значимость достигнутого. Так и иранцы о том же: генерал Яхья Рахим Сафави, главный военный советник верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи назвал соглашение Ирана и Саудовской Аравии о возрождении отношений «политическим потрясением и прекращением гегемонии Соединенных Штатов». И добавил еще такую «крамолу»: Китай и Россия продолжат помогать Саудовской Аравии стать членом Шанхайской организации сотрудничества в будущем. А чтоб совсем пилюля горькой за океаном оказалась, генерал поставил жирную точку: «Эта связь может служить барьером против НАТО и военной мощи Запада».

Конечно, саудиты не столь жестоки к американцам в своих оценках нормализации отношений с Ираном. Все же Вашингтон остается основным партнером Эр-Рияда. Но и здесь ситуация весьма красноречивая, если вспомнить, как прошлым летом Байден приехал к саудовскому наследному принцу с просьбой снизить нефтяные цены, а получил прямо противоположное.

Нет недостатка в оценках того, что получит каждая из сторон он «пекинской сделки». Китай, с чем трудно спорить, помимо повышения международного авторитета укрепит и свою энергетическую безопасность, ведь главные поставщики нефти для него - саудиты и иранцы. Эр-Рияд и Тегеран, нормализовав отношения друг с другом, тоже получают очевидные преимущества для решения других своих проблем.

А вот США, которые всегда считали себя главным режиссером событий на Ближнем Востоке, в афишах громкой политической премьеры даже не значатся. Видать, местные актеры устали играть по их сценарию, в котором, как оказалось, ни мира, ни развития для региона не предусматривалось. Да и Америка далеко, а Китай и Россия - близко.

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