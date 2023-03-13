Главные наряды «Оскара-2023»: Беременная "змея" Рианна, истощенная Леди Гага и лохматое платье невесты

Рианна Фото: REUTERS

Церемония вручения премии «Оскар» - это не только награды за фильмы и роли в них, но еще и модные соревнования. Актрисы за три – четыре месяца до мероприятия со стилистами придумывают платья, и модные дома начинают их отшивать. За эти наряды звезды не платят, так как бренды считают лучшей рекламой - появление артиста на «Оскаре» в их платье. Кто-то берет уже готовые наряды, их заметно — сидят не так хорошо, как отшитые по индивидуальным меркам.

Со стилистом Анваром Очиловым вручили модные «Оскары». Отобрали лучшие и неудачные наряды на «Оскаре-2023».

Фань Бинбин Фото: REUTERS

Фань Бинбин – китайская суперзвезда, она единственная пришла не просто в дорогом платье, сшитом с учетом трендов, а подобрала роскошный наряд. Стилист Очилов отмечает: «Потрясающий образ, актриса здесь как сказочный персонаж. Платье именно для такого мероприятия – здесь и традиция старого Голливуда, и дань статусу мероприятия. Если снять накидку, то получится просто модное красивое платье – похожих на премии было достаточно. А эти «крылья бабочки» дают почувствовать атмосферу Голливуда. Как и прическа «голливудская волна».

41-летняя Фань Бинбин выбрала наряд от Tony Ward.

Сальма Хайек Фото: REUTERS

Сальма Хайек традиционно подчеркивает пышную грудь – одна из немногих артисток, кто еще не поменял грудные импланты четвертого размера на более естественные. Актриса блистала вызывающе: кажется, что в ансамбле художественной самодеятельности сэкономили на платье для танцовщиц. Стилист говорит: «Цвет платья невыгодно подчеркивает фигуру: кажется, что артистка полновата. На талии периодически собиралась гармошка, подчеркивая самый проблемный участок фигуры, даже у худых женщин при плохом крое наряды здесь получается «животик». Ужасное крестообразное решение на линии шеи, кажется, что грудь зажали. Несуразное платье. Прическа и макияж не подходят по стилю».

56-летней Сальме Хайек подарил наряд бренд Gucci.

Рианна ждет второго ребенка и подчеркивает свое интересное положение сшитыми для нее нарядами. Стилист остался доволен: «Рианна старается быть необычной, заметной и это у нее получается. Шлейф, отличное решение с юбкой и переводом акцента на животик – наряд неповторимый, хорош именно для образа и имиджа Рианны. Здесь она рыбка…» А продюсер Яна Рудковская увидела рептилию: «Рианна на «Оскаре» выгуливает беременность как большая-большая змея, проглотившая парочку слишком надоедливых папарацци. Нравится, что она дает сигнал молодым матерям по всему миру, что беременность не преграда красивым платьям, вечеринкам и веселью. Особенно, если вас не тошнит, не мутит, ничего не болит, а с другим ребенком сидит выводок нянь или хотя бы бабушек».

35-летняя Рианна на «Оскаре» была в Alaia.

Холли Берри Фото: REUTERS

Холли Берри критикуют все кому не лень. Ей не повезло: актриса рассчитывала на красную дорожку, а она оказалась цвета шампань, потому все светлые платья звезд смотрелись блекло и терялись на таком фоне. Получилось так, как получилось. Также артистку критиковали за «пляжный разрез» и кукольные цветы. Поклонники в соцсетях даже назвали ее платье идеальным для получения «порно-Оскара». Однако ничего лишнего не было видно, кроме того, учли правило: если открываем ноги, тогда закрываем грудь. Мнения традиционно разделились: нашлось и много поклонников этих роз. Стилист замечает: «Креативный и удачный крой платья – он подчеркивает достоинства фигуры. Разрез на пару с розочками добавляет женственности. Туфли – и модные, и уместные для полноты образа». Отдельный «Оскар» артистка заслужила за то, что не испортила лицо пластикой, выглядит на 15 лет моложе цифр в паспорте. Говорят, что у актрисы отличный косметолог, к которому большая очередь – ее спасают безоперационные омолаживающие аппаратные процедуры.

56-летняя Холли Берри приняла платье в подарок от Tamara Ralph.

Ева Лонгория Фото: REUTERS

Ева Лонгория тоже рассчитывала эффектно сиять на красном, а теперь слилась с дорожкой. Ничего необычного и интересного – просто красивое платье на красивой женщине. Анвар Очилов отмечает: «Стандартное платье, которое помогает создать элегантный образ. Очень интересный крой и ткань – но на фото выглядит не так нарядно как на самом деле. Воротник – чокер остается в тренде – таких много было на мероприятии».

47-летняя Ева Лонгория пришла в платье Zuhair Murad.

Леди Гага Фото: REUTERS

Леди Гага похоже была самой худой звездой на церемонии. Артистка сидит на жесткой диете: 800 калорий в сутки. Теперь при росте 155 см она весит 42 кг, а раньше набирала от 53 до 55 кг. Сбросила вес Гага ради съемок в продолжении фильма «Джокер». Платье сшито с учетом пожеланий артистки, прозрачные вставки – ультрамодная деталь, теперь такие делают на любой одежде. «Грациозность кошки – отшито платье идеально. Заниженную талию может себе позволить только стройная женщина», - замечает стилист. Пикантная деталь – сзади тоже много прозрачного, и, несмотря на экстремальное похудение ягодицы Леди Гага похоже подкачивает.

36-летняя Леди Гага выгуливала наряд от Versace.

Кейт Бланшетт Фото: REUTERS

Кейт Бланшетт оделась чрезвычайно простовато. Если немного укоротить подол юбки, то можно подумать, что женщина пришла на съемки программы «Песни от всей души» или на чаепитие на 8 марта в офис. Но без трендов никуда - предпочтение 2023 года натуральные ткани: шелк смотрится дорого и нарядно даже при простом исполнении. Очилов резюмирует: «Ее фишка – элегантная простота. Обсуждая наряд можно сказать – обычная хорошо одетая женщина. Не как звезда на «Оскаре», но зато красивая».

53-летняя Кейт Бланшетт пришла в Louis Vuitton.

Мишель Йео Фото: REUTERS

Мишель Йео получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Все везде и сразу». Актриса выбрала для личного триумфа лохматое платье невесты. Трендов здесь парочка: прозрачная вставка и бахрома как главная фактура. Похожие наряды можно встретить в дорогих свадебных салонах. Платья из бахромы – очень модно. Уместно или нет их носить после 50 лет? Стилисты говорят: да!

60-летняя Мишель Йео пришла за статуэткой в Dior.

Николь Кидман Фото: REUTERS

Николь Кидман держит всю жизнь один вес – при росте 180 см 55 кг. Потому может себе позволить такие наряды. Перед церемонией актриса слегка обновила лицо – с помощью аппаратной косметологии, поэтому выглядит свежо и морщинки разгладились. Даже после подтяжки лица необходимо делать косметологические процедуры. Кидман напоминает – мода «нулевых» вернулась и ее туфли тому пример. А также блестящее платье - «вторая кожа». Стилист разочарован: «От звезды такого уровня ждешь соответствующего платье. Здесь стандартный праздничный наряд. Роза должна быть одна – на бедре. На верху она лишняя». Вердикт – розу оторвать!

55-летняя Николь Кидман c лишней розой была в Armani Prive.