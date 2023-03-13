Правда ли, что в Китае опознают по лицу и автоматически штрафуют пешеходов-нарушителей

Идентификация лиц тут развита, через этот терминал можно одной улыбкой расплатиться в продмаге, если на твоём е-кошельке есть деньги Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ролик из серии «новые ужасы Красного Дракона» взорвал соцсети. В некоем китайском городе программа распознавания лиц выявляет пешеходов, идущих на красный свет, автоматически распознаёт лица и выписывает — вернее, сразу же списывает — штраф. И кульминация: лицо шалопая с позорной подписью выводится на огромный медиа-экран в центре города — мотайте на ус, мол.

Так, по крайней мере, говорится в описании видео. Мнение комментаторов разделились: одни полагают, что наступило светлое будущее, где искусственный интеллект сделает мир безопаснее (ни один нарушитель не сможет дать взятку компьютеру), а другие — что близок «цифровой ГУЛАГ».

Либеральные СМИ, известные «любовью» к Китаю за его самостоятельную (а значит, антиамериканскую) политику, периодически вбрасывают о Поднебесной самые дикие фейки — наподобие «миллиона гонконгских активистов, посаженных в лагеря лично Си Цзиньпином». Поэтому сайт KP.RU решил разобрать данный ролик.

Начну с личных впечатлений. Цифровой контроль в Китае, разумеется, есть, камеры видеонаблюдения висят на каждом кусте даже в лесопарковых зонах. Развита и автоматическая идентификация лиц: если ты забыл кошелёк, карту или мобильник (проще всего оплачивать счета, сканируя кьюар-код через приложение на телефоне) — то касса даже в провинциальном продмаге опознает тебя «по глазам» и спишет с твоего счёта деньги за покупку. Но нечто подобное на той или иной стадии развития имеется в большинстве мировых игроков, включая Россию.

Да и «автонаказание за переход на красный свет» — не новость: ещё в 2017 году об этом китайском почине писали западные СМИ. Тогда система тестировалась в четырёх провинциях Поднебесной, всего за пару месяцев только в одном городе Шаньдун выловили шесть тысяч нарушителей. Причём у них был выбор: заплатить штраф (эквивалент $3), прослушать получасовую лекцию о правилах дорожного движения или помочь городским службам в качестве волонтёра. То есть речи об «автоматическом списании денег с твоего счёта» нет.

Более того, автор этих строк (каюсь!) неоднократно переходил дороги в неположенном месте: движение в китайских мегаполисах напряжённое, иногда приходится бросать машину на противоположной стороне улицы и перебегать к искомой точке. И ничего, никто моё лицо на медиа-фасад не вывешивал.

— Действительно, такие системы применяются в целом ряде городов, но об «автоматическом списании денег с твоего счёта» я никогда не слышал, в СМИ ни о чём таком не сообщалось, — рассказал собеседник KP.RU — бизнесмен из Поднебесной. — Обычно выловленный таким образом нарушитель через некоторое время получает уведомление от инспекции по дорожному движению со ссылкой на оплату штрафа.

Так что истина, как обычно, посередине: системы «авто-отлова нарушителей» есть, но установлены они далеко не везде и действуют куда более гуманно, чем то изображают западные СМИ. Со времён Конфуция китайцы любят закон, нарушать здесь правила — чревато.